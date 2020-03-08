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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 8-3-2020

الأحد 08/مارس/2020 - 09:28 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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قسم الاقتصاد
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 8 مارس 2020 فى سوق العبور لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل ومنتجات العروة الشتوية للمحاصيل فى الأسواق.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و11 جنيها وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.25 جنيه وكيلو البطاطس من 2 إلى 2.7 جنيه والبصل من 3 إلى 6 جنيهات والكوسة من 5 إلى 7 جنيهات.

فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها والفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 8 جنيهات وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات والفلفل "حامي" البلدي 5 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 4 إلى 6 جنيهات والخيار الصوب من 4 لـ7 جنيهات والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضراوات فى مصر اليوم

وتراوح سعر البسلة من 7 إلى 10 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 10 إلى 12 جنيها وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 7 جنيهات وبلغ سعر الثوم من 4 إلى 6 جنيهات وسعر السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات وبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان البلدي 5 إلى 8 جنيهات والباذنجان الأبيض بسعر من 6 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وتراوح سعر البرتقال البلدى من 2.5 إلى 4.50 جنيه والبرتقال السكري من 2.5 إلى 4.5 جنيه والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات واليوسفي سجل نحو 7 جنيهات.

وسجل سعر التفاح سوري لبناني 18 جنيها، وعنب مستورد أصفر 15 جنيها والبلح السيوي 20 جنيها والرمان يتراوح سعره بين 5 لـ 9 جنيهات والجوافة من 4 إلى 8 جنيهات.
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