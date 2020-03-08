ينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الأسماك اليوم الأحد 8-3-2020 بأنواعها المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة.





وسجل كيلو سمك البلطي سعرا يتراوح بين 22 إلى 26 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 19 و21 جنيها وكيلو سمك البلطي الأسواني بـ 35 جنيها وسمك الجمبري الجامبو من 400 إلى 470 جنيها.





وسجل كيلو سمك المرجان نمرة 1 سعرا يتراوح من 29 إلى 35 جنيها، وكيلو البرانيس الإسكندراني من 60 إلى 65 جنيها وسمك الدنيس بـ90 جنيها.





وبلغ سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي 22 إلى 28 جنيها، وسمك الجمبرى المجمد نحو 165 جنيها، والجمبرى 1 بسعر 360 جنيه.





وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 60 جنيها وسمك البياض البلدي 50 جنيها وسمك الثعابين 170 جنيها، وسمك القراميط 20 جنيها وسمك البوري "1" 45 جنيها وسمك البورى "2" 38 جنيها وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها.



