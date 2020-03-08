وكيل نقل النواب: تعميم تجربة القرى النموذجية بالمحافظات يسهم في القضاء على البطالة والفقر

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بما تشهده محافظات الجمهورية من قرى نموذجية منتجة استطاعت التغلب على داء البطالة وداء الأمية، وبالتالي ارتفاع المستوى المعيشي للقرية ككل.





وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أن القرى النموذجية يتوافر بها كافة مقومات الصناعة لتكون نواة جذب للعمالة بالقرى الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن إنشاء القرية النموذجية أتاح إقامة مشروعات متناهية الصغر والتى تعتمد على المقومات الطبيعية بما يشجع المواطنين للإقامة، لإحداث التوطين فى المنطقة، وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين خاصة مشروعات التطريز وتربية الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف وزراعة الخضراوات والفاكهة أسفل الصوب البلاستيكية هذا إلى جانب عمليات التسويق للمنتجات للتشجيع على إقامة مزيد من المشروعات.





وأكد أن الدولة والحكومة تسابقان الزمن لتحقيق نقلة نوعية فى كل المجالات، مشيرًا إلى أهمية عمل نقلات نوعية فى قطاعات الدولة المختلفة.





وطالب النائب بإنشاء مراكز تدريب مهنية على مستوى الجمهورية، لتدريب العمالة والحفاظ عليها من الاندثار واتباع النظم التكنولوجية، وتكثيف فصول نحو الأمية ، للمساهمة في انتقال تجارب القرى النموذجية لجميع القرى على مستوى الجمهورية.