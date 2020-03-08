AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل نقل النواب: تعميم تجربة القرى النموذجية بالمحافظات يسهم في القضاء على البطالة والفقر

الأحد 08/مارس/2020 - 11:09 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو
Advertisements
معتز الخصوصى
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بما تشهده محافظات الجمهورية من قرى نموذجية منتجة استطاعت التغلب على داء البطالة وداء الأمية، وبالتالي ارتفاع المستوى المعيشي للقرية ككل.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أن القرى النموذجية يتوافر بها كافة مقومات الصناعة لتكون نواة جذب للعمالة بالقرى الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن إنشاء القرية النموذجية أتاح إقامة مشروعات متناهية الصغر والتى تعتمد على المقومات الطبيعية بما يشجع المواطنين للإقامة، لإحداث التوطين فى المنطقة، وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين خاصة مشروعات التطريز وتربية الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف وزراعة الخضراوات والفاكهة أسفل الصوب البلاستيكية هذا إلى جانب عمليات التسويق للمنتجات للتشجيع على إقامة مزيد من المشروعات.

وأكد أن الدولة والحكومة تسابقان الزمن لتحقيق نقلة نوعية فى كل المجالات، مشيرًا إلى أهمية عمل نقلات نوعية فى قطاعات الدولة المختلفة.

وطالب النائب بإنشاء مراكز تدريب مهنية على مستوى الجمهورية، لتدريب العمالة والحفاظ عليها من الاندثار واتباع النظم التكنولوجية، وتكثيف فصول نحو الأمية ، للمساهمة في انتقال تجارب القرى النموذجية لجميع القرى على مستوى الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب: وضع استراتيجية واضحة لتعميق التصنيع المحلي للسيارات خطوة مهمة لدعم الصناعة المصرية

وكيل نقل البرلمان يطالب بمنح الأولوية لأبناء إدكو للتعيين بمصانع المدينة

نقل النواب: نحتاج لتحرك شامل لإصلاح منظومة النقل في القرى والمناطق الشعبية

نقل النواب: 7 آلاف و500 حالة تعدي على حرم السكة الحديد

بقيمة 226 مليون يورو.. إحالة اتفاقية لتمويل السكك الحديدية إلى تشريعية البرلمان

سيناء على موعد مع التوطين.. التجمعات التنموية تجذب السكان من محافظات الجمهورية.. ولجنة من الزراعة للمعاينة.. صور

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. إسرائيل تتخذ قرارا عاجلا تجاه الأمريكيين

شروط صحة الزواج بمشروع قانون تنظيم عمل المأذونين

فيروس كورونا القاتل يضرب أقدم جامعات بريطانيا والعالم الغربي

وضع ألف جندي إسرائيلي في الحجر الصحي بعد تفشي كورونا

أخبار الرياضة.. تفاصيل إصابة علي معلول.. مكافأة للأهلى والزمالك.. وتطور الوعكة الصحية لـ عماد متعب

خليها عادة.. فائدة مذهلة لتناول كوب ماء قبل القهوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمقبلين على الشراء .. مقارنة بين شيفروليه افيو chevrolet aveo و هيونداي فيرنا hyundai verna .. صور

يوم المرأة العالمي 2020.. 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال

مطرزة وأوف شولدر.. تصميمات جزائرية في الحفل الختامي لمسابقة الأناقة 2020.. صور