برلماني: لا توجد متابعة حقيقية لتأمين المنشآت ضد الحرائق بعد ترخيصها للمرة الأولى

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تكرار نشوب الحرائق الهائلة بمناطق مختلفة فى مصر، قد يكون الحريق فى مصنع أو منزل وقد يؤدى إلى وقوع إصابات أو وفيات بين المواطنين، فضلا عن الخسائر الهائلة التى تنتج عن حدوث الحري.





مضيفا أن حريق الأسواق الشعبية فى القاهرة هو سيناريو يتكرر كثيرا، نظرا لعدم وجود وسائل للحماية من الحرائق وتحويل الوحدات السكنية إلى مخازن للبضائع الخاصة بالمحال، جعلها عرضة للحرائق بشكل مستمر خاصة أن أغلب البضائع شديدة الاشتعال.





وأوضح متولى فى بيان صحفى له أن أهم أسباب انتشار الحرائق فى المبانى التاريخية والقديمة بوسط القاهرة، هو تغيير نشاط تلك المبانى من السكنى إلى التجارى، مما يحمل وصلاتها الكهربية بأكبر من حملها الطبيعى، فتحترق وصلاتها الكهربية، وتطلق شررًا أو ما يسمى بـ "الماس الكهربى"، وأن معظم المنشآت تهمل اشتراطات الوقاية من الحريق بمجرد حصولها على الترخيص، فتزيل سلالم الهروب، أو تزيل طلمبات المياه الموصلة للأدوار العلوية.





وأضاف أن علاقة المنشآت بالتأمين ضد الحرائق تتوقف عند ترخصيها للمرة الأولى، دون أن يكون هناك متابعة حقيقية فيما بعد، مشيرًا إلى أن استمرار الحرائق بهذا الشكل المتكرر يؤكد وجود أزمة فى تشريعات الدفاع المدنى ونظم الإنذار ضد الحرائق.





وأكد النائب أن مفهوم الوقاية من الحريق يبدأ بالتشديد على إجراءات الأمان، ونظام الإنذار الذى مازال زال غائبًا، مطالبا بالالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق، والتي تتمثل في التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل، ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق، وتركيب نظام الإنذار الأتوماتيكى (التلقائى) فى المبانى.