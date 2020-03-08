تحسن كبير.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ عماد متعب نجم الأهلي السابق

عماد متعب لاعب كرة قدم مصري سابق، مولود في 20 فبراير، 1983 في بلبيس بالشرقية، بدأ مسيرته الكروية كلاعب بنادي بلبيس الرياضي حتى سن 12 سنة ثم انضم لناشئي النادي الأهلي المصري في سن 13 عام ثم صعد للعب في الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، وقد تمت اعارته لمدة عام إلى نادي الاتحاد السعودي انتهت بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الخارجي وأعير مرة أخرى إلى نادي التعاون بداية عام 2018 ، كما لعب مع المنتخب المصري لكرة القدم قبل أن يعتزل دوليًا في عام 2015.





عماد محمد عبد النبي الشهير بعماد متعب أحد هدافي الأهلي في الفترة الأخيرة والحاصل على لقب هداف الدوري موسم 2004.





حصل عماد متعب على لقب هداف الدوري موسم 2004/2005، برصيد 15 هدفا، في أول مواسمه مع الفريق الأول، وهو أصغر لاعب يحصل على هذا اللقب في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته.





كون متعب في بدايته مع الفريق الأول بالأهلي مثلث رعب مع محمد أبو تريكة ومحمد بركات، بفضل التفاهم التام الذي نشأ بينهم وقدرتهم على قيادة الفريق للانتصار تلو الآخر.





ساهم عماد متعب مع زملائه في الفوز ببطولتي أفريقيا للأندية أبطال الدوري لعامين متتاليين، كان لأهدافه المؤثرة في مشوار البطولتين دور كبير في حصول الأهلي عليهما.

بدأ عماد متعب نجم الأهلى السابق فى التعافي من الأزمة الصحية التى مر بها خلال الـ 24 ساعة الماضية والتى انتقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.وعانى عماد متعب من أزمة صحية مفاجئة أمس انتقل على إثرها إلى المستشفى وتلقى الإسعافات الطبية، وبدأت حالته تتحسن كثيرا، ومن المقرر أن يغادر متعب المستشفى اليوم بعد استقرار حالته بشكل كبير.وتلقى عماد متعب دعما كبيرا قبل نجوم النادي الأهلى والكرة المصرية بمختلف الانتماءات فى ظل حالة الحب الذى يحظى بها النجم المخضرم من قبل الجميع.ويعد متعب واحدا من أبرز أساطير الكرة المصرية فى ظل تاريخه الكبير سواء مع الأهلى أو منتخب مصر وتمتعه بعلاقات قوية مع جميع لاعبى الأندية المصرية.