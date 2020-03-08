AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تحسن كبير.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ عماد متعب نجم الأهلي السابق

الأحد 08/مارس/2020 - 09:41 ص
عماد متعب مهاجم الأهلي
عماد متعب مهاجم الأهلي السابق
Advertisements
عمرو الحلوانى
بدأ عماد متعب نجم الأهلى السابق فى التعافي من الأزمة الصحية التى مر بها خلال الـ 24 ساعة الماضية والتى انتقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وعانى عماد متعب من أزمة صحية مفاجئة أمس انتقل على إثرها إلى المستشفى وتلقى الإسعافات الطبية، وبدأت حالته تتحسن كثيرا، ومن المقرر أن يغادر متعب المستشفى اليوم بعد استقرار حالته بشكل كبير.

وتلقى عماد متعب دعما كبيرا قبل نجوم النادي الأهلى والكرة المصرية بمختلف الانتماءات فى ظل حالة الحب الذى يحظى بها النجم المخضرم من قبل الجميع.

ويعد متعب واحدا من أبرز أساطير الكرة المصرية فى ظل تاريخه الكبير سواء مع الأهلى أو منتخب مصر وتمتعه بعلاقات قوية مع جميع لاعبى الأندية المصرية.

عماد متعب لاعب كرة قدم مصري سابق، مولود في 20 فبراير، 1983 في بلبيس بالشرقية، بدأ مسيرته الكروية كلاعب بنادي بلبيس الرياضي حتى سن 12 سنة ثم انضم لناشئي النادي الأهلي المصري في سن 13 عام ثم صعد للعب في الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، وقد تمت اعارته لمدة عام إلى نادي الاتحاد السعودي انتهت بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الخارجي وأعير مرة أخرى إلى نادي التعاون بداية عام 2018 ، كما لعب مع المنتخب المصري لكرة القدم قبل أن يعتزل دوليًا في عام 2015.

عماد محمد عبد النبي الشهير بعماد متعب أحد هدافي الأهلي في الفترة الأخيرة والحاصل على لقب هداف الدوري موسم 2004.

حصل عماد متعب على لقب هداف الدوري موسم 2004/2005، برصيد 15 هدفا، في أول مواسمه مع الفريق الأول، وهو أصغر لاعب يحصل على هذا اللقب في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته.

كون متعب في بدايته مع الفريق الأول بالأهلي مثلث رعب مع محمد أبو تريكة ومحمد بركات، بفضل التفاهم التام الذي نشأ بينهم وقدرتهم على قيادة الفريق للانتصار تلو الآخر.

ساهم عماد متعب مع زملائه في الفوز ببطولتي أفريقيا للأندية أبطال الدوري لعامين متتاليين، كان لأهدافه المؤثرة في مشوار البطولتين دور كبير في حصول الأهلي عليهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صعب ومستحيل.. عماد متعب يوجه صدمة قوية للزمالك بسبب الأهلي

عماد متعب يشعل السوشيال ميديا بصورة مع زوجته وابنته

عماد متعب ويارا نعوم يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش

عماد متعب لـ لاعب الزمالك: لو مش عارف الأهلي.. اقرأ التاريخ.. فيديو

شوبير: عماد متعب يغادر المستشفى خلال ساعات

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. إسرائيل تتخذ قرارا عاجلا تجاه الأمريكيين

مصرية تملأ الحرم بـ «الزغاريد» فرحة بفتح صحن الطواف

نقلت الفيروس لابنتها .. لجين عضاضة مذيعة أثارت تعاطف السوشيال ميديا عقب إصابتها بـ كورونا

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 8 -3- 2020

هل يجوز دفن المرأة مع زوجها في قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب

طبيبة بريطانية تجيب عن أخطر 11 سؤالا حول كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليها عادة.. فائدة مذهلة لتناول كوب ماء قبل القهوة

هنفطر إيه النهاردة.. توست بالبيض والمايونيز

اشتري نيسان صني 2020 nissan sunny و احصل علي واحدة مجانا .. صور