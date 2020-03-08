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رياضة

ميلان يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام جنوى في الدوري الإيطالي

الأحد 08/مارس/2020 - 09:40 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
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محمد السعيد
يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره جنوى، الأحد، في تمام الرابعة عصرا، ضمن  مؤجلات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإيطالي. 

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاستعادة نغمة الانتصارات، بتحقيق الفوز في لقاء الليلة، بعد التعادل أمام فيورنتينا  1- 1، في الجولة الماضية.
 
في المقابل يطمح فريق جنوى الذي يقدم نتائج سيئة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا المويم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ميلان، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

وكان الاتحاد الإيطالي أعلن إقامة مباراة ميلان وجنوى بدون جماهير، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في المدرجات

ويحتل إيه سي ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد جنوى في المركز الـ 18 بـ 22 نقطة.
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