الكويت تعلن حصيلة جديدة لمصابي كورونا

أعلنت دولة الكويت حصيلة جديدة لفيروس كورونا المستجد، والتي أصيبت جميعها من خلال عودة المصابين من زيارة في إيران مصدر الوباء في المنطقة العربية والشرق أوسطية، وفق ما ذكرت صحف كويتية.





وقالت وزارة الصحة الكويتية، إنه رصدت 3 حالات جديدة مصابة بكورونا.





وأضافت الوزارة أن الحالات الثلاث المصابة دخلت العناية المركزة، وأحدها بحالة حرجة.





وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أنه مع تم تسجيل الحالات الجديدة بفيروس كورونا يصل العدد من الحالات إلى 62 حالة، في عموم البلاد.





واتخذت الكويت إجراءات صارمة بشأن الحد من انتشار الفيروس، حيث أوقفت الكثير من النشاطات والتجمعات الترفيهية، وشددت عمليات زيارة الأجانب إلى البلاد، في ظل ارتفاع عدد المصابين بالفيروس على مستوى العالم.