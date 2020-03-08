ننشر جهود مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية في دعم قضايا المرأة

قدَّم مركزُ الأزهر العالمي للفتوى، عدد من حملاته التوعوية دعمًا للمرأة، ومساعدةً لها في التغلب علىٰ تحدياتها، ومعالجةً لكثير من سلوكيات وعادات المجتمع الخاطئة نحوها.





وخصصُ مركز الأزهر قسم خاصٍّ بفتاوىٰ النساء بالمركز منذ إنشائه، يقوم علىٰ العمل فيه مفتياتٌ متخصصاتٌ ومعتمَداتٌ من الأزهر الشريف؛ لتلقي ما يخص المرأة المسلمة من فتاوىٰ واستشارات خاصة أو عامة وقدم حملات المركز المصورة لدعم قضية ميراث المرأة، من خلال تقديم معالجات اجتماعية للعديد من أنماط ظلم المرأة في الميراث، وبيان حرمة حرمان المرأة منه، وكانت الحملة تحت عنوان: (نصيبًا مفروضًا)، بالإضافة إلىٰ مطويتيْنِ مطبوعتين لمعالجة القضية نفسها؛ وتوزيعهما في التجمعات المختلفة.

وشن عدة حملات المركز لدعم قضايا المرأة الأسرية من خلال توعية أسرية متتالية، مثل حملة: (وعاشروهن بالمعروف) التي عالج من خلالها العديد من مشكلات الحياة الزوجية مثل كثرة تلفظ الزوج بالطلاق ،غياب التفاهم الأسري ، الخرس الزوجي، معنىٰ المودة والرحمة، وكيفية تحقيقهما ، حقوق الزوج علىٰ زوجته، حقوق الزوجة علىٰ زوجها، السوشيال ميديا وأثرها علىٰ الحياة الزوجية، أثر تدخلات الأهل علىٰ الحياة الزوجية.

تلت الحملةَ السابقة حملةُ: (لم الشمل الإلكترونية)، والتي دعم المركزُ من خلالها العديد من مقومات التوافق الأسري، وحذر من كثير من السلوكيات الخاطئة التي تمس المرأة والأسرة ككل وبعدهما حملةُ المركز لتعزيز بر الأم في الأسرة، وبيان عقوبة عقوقها، والتي حملت عنوان: (أمي).





واستحدث المركز وحدة: (لم الشمل) من أجل تحقيق الاستقرار الأسري الذي يحافظ علىٰ المرأة، ويحل العديد من مشكلاتها بعيدًا عن ساحات المحاكم القضائية؛ ومواجهة لظاهرة الطلاق، وللقضاء على النزاعات والاعتداءات الأسرية، والتي كثيرًا ما تكون المرأة إحدىٰ ضحاياها، وقد نجحت الوحدة في حل أكثر من (5800) حالة نزاع أسري منذ استحداثها وحتىٰ اليوم، وبمشاركة فعالة من المفتيات في المركز.

وأطلق برنامج التوعية الأسرية، والذي جاب ببرامجه التوعوية محافظات مصر المختلفة، ومخاطبة الجماهير في الندوات واللقاءات، ودورات تأهيل المقبلين علىٰ الزواج، والرد علىٰ مجموعة من الشبهات المثارة حول المرأة، ونشرها في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية والرد علىٰ العديد من الفتاوىٰ الشاذة المتعلقة بالمرأة وقضاياها المختلفة، ونشرها في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، وإعداد المركز للكثير من البحوث الشرعية، والتي تعالج قضايا الواقع المختلفة بشكل عام وبعض قضايا المرأة بشكل خاص.





كما قام قسمُ اللغات الأجنبية بالمركز بإعداد عدد وافر من البحوث والفتاوىٰ الخاصة بالمرأة، والتي تبين مكانتها في الفقه الإسلامي ونشر كثير من الفتاوىٰ التي تخص المرأة في كثير من المواقع و مشاركة المركز في العديد من المناسبات التي تخص المرأة بالعديد من المقالات والحلقات التلفزيونية مثل عيد الأم، والحديث عن بر الوالدين وحقوق الآباء علىٰ الأبناء.