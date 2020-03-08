AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ننشر جهود مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية في دعم قضايا المرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 11:11 ص
جهود الازهر
جهود الازهر
Advertisements
محمود ضاحي

قدَّم مركزُ الأزهر العالمي للفتوى، عدد من حملاته التوعوية دعمًا للمرأة، ومساعدةً لها في التغلب علىٰ تحدياتها، ومعالجةً لكثير من سلوكيات وعادات المجتمع الخاطئة نحوها.


وخصصُ مركز الأزهر قسم خاصٍّ بفتاوىٰ النساء بالمركز منذ إنشائه، يقوم علىٰ العمل فيه مفتياتٌ متخصصاتٌ ومعتمَداتٌ من الأزهر الشريف؛ لتلقي ما يخص المرأة المسلمة من فتاوىٰ واستشارات خاصة أو عامة وقدم حملات المركز المصورة لدعم قضية ميراث المرأة، من خلال تقديم معالجات اجتماعية للعديد من أنماط ظلم المرأة في الميراث، وبيان حرمة حرمان المرأة منه، وكانت الحملة تحت عنوان: (نصيبًا مفروضًا)، بالإضافة إلىٰ مطويتيْنِ مطبوعتين لمعالجة القضية نفسها؛ وتوزيعهما في التجمعات المختلفة.

 

وشن عدة  حملات المركز لدعم قضايا المرأة الأسرية من خلال توعية أسرية متتالية، مثل حملة: (وعاشروهن بالمعروف) التي عالج من خلالها العديد من مشكلات الحياة الزوجية مثل كثرة تلفظ الزوج بالطلاق ،غياب التفاهم الأسري ،  الخرس الزوجي،  معنىٰ المودة والرحمة، وكيفية تحقيقهما ،  حقوق الزوج علىٰ زوجته،  حقوق الزوجة علىٰ زوجها،  السوشيال ميديا وأثرها علىٰ الحياة الزوجية،  أثر تدخلات الأهل علىٰ الحياة الزوجية.

 

تلت الحملةَ السابقة حملةُ: (لم الشمل الإلكترونية)، والتي دعم المركزُ من خلالها العديد من مقومات التوافق الأسري، وحذر من كثير من السلوكيات الخاطئة التي تمس المرأة والأسرة ككل وبعدهما حملةُ المركز لتعزيز بر الأم في الأسرة، وبيان عقوبة عقوقها، والتي حملت عنوان: (أمي).


 واستحدث المركز وحدة: (لم الشمل) من أجل تحقيق الاستقرار الأسري الذي يحافظ علىٰ المرأة، ويحل العديد من مشكلاتها بعيدًا عن ساحات المحاكم القضائية؛ ومواجهة لظاهرة الطلاق، وللقضاء على النزاعات والاعتداءات الأسرية، والتي كثيرًا ما تكون المرأة إحدىٰ ضحاياها، وقد نجحت الوحدة في حل أكثر من (5800) حالة نزاع أسري منذ استحداثها وحتىٰ اليوم، وبمشاركة فعالة من المفتيات في المركز.

 

وأطلق برنامج التوعية الأسرية، والذي جاب ببرامجه التوعوية محافظات مصر المختلفة، ومخاطبة الجماهير في الندوات واللقاءات، ودورات تأهيل المقبلين علىٰ الزواج، والرد علىٰ مجموعة من الشبهات المثارة حول المرأة، ونشرها في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية والرد علىٰ العديد من الفتاوىٰ الشاذة المتعلقة بالمرأة وقضاياها المختلفة، ونشرها في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، وإعداد المركز للكثير من البحوث الشرعية، والتي تعالج قضايا الواقع المختلفة بشكل عام وبعض قضايا المرأة بشكل خاص.


كما قام قسمُ اللغات الأجنبية بالمركز بإعداد عدد وافر من البحوث والفتاوىٰ الخاصة بالمرأة، والتي تبين مكانتها في الفقه الإسلامي ونشر كثير من الفتاوىٰ التي تخص المرأة في كثير من المواقع و مشاركة المركز في العديد من المناسبات التي تخص المرأة بالعديد من المقالات والحلقات التلفزيونية مثل عيد الأم، والحديث عن بر الوالدين وحقوق الآباء علىٰ الأبناء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر العالمي للفتوى يرد على 30 ألف فتوى شاذة في 2019

متدربو أكاديمية الأزهر يواصلون زيارتهم لفتوىٰ الأزهر

في ذكرى ميلاده الـ74 .. إنجازات شيخ الأزهر خلال عام 2019

في ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. الإمام الأكبر لا يتقاضى راتبا على عمله.. وتبرع بقيمة جائزة الأخوة الإنسانية.. يحرص على دعم حقوق الأطفال والاهتمام بمستقبلهم.. وخصص قسما للفتوى النسائية

شيخ الأزهر.. حقوق المرأة والطفل وأفريقيا أولوياته ونشر التسامح رسالته

مركز الأزهر العالمي للفتوى يحتفي بمرور عام على برنامج التوعية الأسرية

ترشيحاتنا

تحسن كبير.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ عماد متعب نجم الأهلي السابق

طبيبة بريطانية تجيب عن أخطر 11 سؤالا حول كورونا

نقلت الفيروس لابنتها .. لجين عضاضة مذيعة أثارت تعاطف السوشيال ميديا عقب إصابتها بـ كورونا

عماد متعب يتعرض للإغماء ويصاب بوعكة صحية أثناء لعبه الكرة.. تفاصيل جديدة

هل أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

كان يستخدم لـ مصابي كورونا.. ارتفاع عدد قتلى الفندق المنهار في الصين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمقبلين على الشراء .. مقارنة بين شيفروليه افيو chevrolet aveo و هيونداي فيرنا hyundai verna .. صور

يوم المرأة العالمي 2020.. 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال

مطرزة وأوف شولدر.. تصميمات جزائرية في الحفل الختامي لمسابقة الأناقة 2020.. صور