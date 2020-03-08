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حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة فلاح بطلق ناري في كفر الشيخ

الأحد 08/مارس/2020 - 09:52 ص
اسعاف
اسعاف
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محمود زيدان
أصيب فلاح مقيم بإحدى قرى مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بطلق ناري خرطوش، إثر قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بسلاح ناري لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة في الأرض الزراعية.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ي.ا" 46 سنة، فلاح، إلى مستشفى بيلا المركزي مصابًا بطلق ناري خرطوش أعلى الفخذ الأيمن، وجرى تحويله إلى مستشفى المنصورة لاستكمال العلاج به.

انتقل الرائد أحمد عادل قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، وبفحص الموضوع، تبين من خلال سؤال نجل عمه "ع.م"، بقيام "خ.خ" مقيم بذات القرية، بالتعدي على نجله عمه المصاب بسلاح خرطوش كان بحوزته، حال تواجدهما بمحل إقامتهما لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة في الأرض الزراعية.

وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 995 لسنة 2020م، إداري مركز بيلا، وأخطرت النيابة للتحقيق بإشراف المستشار محمد سعودي، رئيس نيابة مركز بيلا.

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