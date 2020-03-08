اللي بيحب حاجة بيعملها.. بطلة سباق السيارات تحتفل بالقيادة في اليوم العالمي للمرأة.. فيديو

قالت ياسمين سامي، بطلة سباق السيارات - بمناسبة الاحتفالات بيوم المرأة العالمي-إن حبها لقيادة السيارات هو ما دفعها للمشاركة في أول سباق سيارات على الأسفلت في مصر من 5 سنوات، ثم انضمت للفريق التي كانت من أشد متابعيه وحصلت على مجموعة من التدريبات في استاد القاهرة الدولي.





وتابعت ياسمين سامي، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أنها حصلت على العديد من المراكز المتنوعة وحصلت على المركز الأول في سباق السيارات 2018 فئة السيدات.





وأضافت بطلة سباق السيارات للسيدات، أن سيارات السباق تختلف بشكل كبير عن السيارات العادية، وأن أي عربة يجب التعديل فيها قبل السباق للقدرة على التحمل سواء في طولها أو قوة مساعديها.





وأوضحت أنها تقوم بإدارة وتنظيم وقتها بشكل كبير وهذا لتقوم بعملها الأساسي وهي العمل في أحد البنوك وأن تمارس هوايتها المختلفة من الكتابة الأدبية والشعرية إلى قيادة السيارات وهذا غير دورها الأهم في كل ذلك وهي الأمومة فهي أم لطفل يبلغ 6 سنوات من العمر، معقبة: "اللي بيحب حاجة بيعملها".





وأشارت إلى أن دور المرأة كأم هو أهم وأعلى الأدوار مكانة وهو الأكثر صعوبة على الإطلاق، ولكن هذا لا يمنع أن بعض من تنظيم الوقت والأولويات يستطع الفرد أن يقوم بكل شيء، وأن يجب علينا التمسك بهويتنا وتنميتها لأن يكون لها عامل ودافع كبير على الأثر النفسي للشخص.