رشا مجدي: مجتمعنا يعاني من سلوكيات غير مألوفة أثرت على أولادنا

قالت الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد إن " التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر " هذا المثل الشعبى ، له معنى مهم جدًا لابد من فهمها والعمل بها .





وأضافت الإعلامية رشا مجدى مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أن مثل "التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر" هو مثل بسيط، لكن ان تم تطبيقه على أرض الواقع فهو قادر على تحويل مستقبلنا الى الاجمل.





وأشارت الإعلامية رشا مجدى مقدمة برنامج صباح البلد أن من يزرع يحصد سواء كان هذا الحصاد جيد او لا ، منوهة إلى أن مجتمعنا بدأ بحصد بعض السلوكيات غير المألوفة التى تؤثر بشكل سلبى على اولادنا .

وتابعت الإعلامية رشا مجدى مقدمة برنامج صباح البلد أن مجتمعنا كل فترة يتفاجأ بعادات جديدة وغريبة وغير معتادة ، مؤكدة انه لابد من ان يكون لنا دور إيجابي .