تسجيل 15 براءة اختراع للطلاب بوحدة التايكو في جامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، عن تسجيل 15 براءة اختراع لطلاب الجامعة والمجتمع المحيط، بواسطة وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بالجامعة "التايكو" وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، موضحًا أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الدولة 2030 للنهوض بالفكر الابتكارى وتعزيز القدرات لدى طلاب الجامعة، مضيفًا أن براءات الاختراع تخدم مجالات عدة منها القطاع الطبى، الهندسى، الخلايا الشمسية، وتحلية مياه البحر.





ومن جانبه قال الدكتور معتز عطا مدير وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بالجامعة "التايكو"، أن الوحدة قامت بمساعدة ١٥ مبتكر من الطلاب لتسجيل براءات اختراعاتهم، وذلك من خلال إعداد الرسومات الهندسية وتقديم الاستشارات الفنية لهم ومساعدتهم لتصميم وتصنيع النماذج الأولية لابتكاراتهم وإرسالها إلى مكتب براءات الاختراع الرئيسى بأكاديمية البحث العلمى.





جدير بالذكر أنه يتم التنسيق مع المخترعين لعمل لقاء مع استشاريين متخصصين لتحديد الخطوات التي سيتم تفعيلها بعد مرحلة تسجيل تلك الاختراعات رسميًا.