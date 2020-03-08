AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تسجيل 15 براءة اختراع للطلاب بوحدة التايكو في جامعة سوهاج

الأحد 08/مارس/2020 - 10:41 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
Advertisements
خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن تسجيل 15 براءة اختراع لطلاب الجامعة والمجتمع المحيط، بواسطة وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بالجامعة "التايكو" وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، موضحًا أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الدولة 2030 للنهوض بالفكر الابتكارى وتعزيز القدرات لدى طلاب الجامعة، مضيفًا أن براءات الاختراع تخدم مجالات عدة منها القطاع الطبى، الهندسى، الخلايا الشمسية، وتحلية مياه البحر.

ومن جانبه قال الدكتور معتز عطا مدير وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بالجامعة "التايكو"، أن الوحدة قامت بمساعدة ١٥ مبتكر من الطلاب لتسجيل براءات اختراعاتهم، وذلك من خلال إعداد الرسومات الهندسية وتقديم الاستشارات الفنية لهم ومساعدتهم لتصميم وتصنيع النماذج الأولية لابتكاراتهم وإرسالها إلى مكتب براءات الاختراع الرئيسى بأكاديمية البحث العلمى.

جدير بالذكر أنه يتم التنسيق مع المخترعين لعمل لقاء مع استشاريين متخصصين لتحديد الخطوات التي سيتم تفعيلها بعد مرحلة تسجيل تلك الاختراعات رسميًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د. محمود جلال يكتب:في سبيل مشروع قومي للإستثمار في الإبتكار

نزار سامي يكشف تفاصيل مهمة عن شركة مساهمة في تسويق الابتكارات

رفع مكافأة الحصول علي براءة الاختراع بجامعة بني سويف

مؤشر البحث العلمي في يناير: 55 مكتبا لدعم الابتكار بـ 94 مليون جنيه

د.محمود جلال يكتب: في سبيل مشروع قومي للاستثمار في الابتكار

أكاديمية البحث العلمي: المبتكرون المصريون حصدوا 7 ميداليات في معرض الكويت

ترشيحاتنا

خليها عادة.. فائدة مذهلة لتناول كوب ماء قبل القهوة

بعد شائعة طلاقها.. داليا مصطفى: فيديو زوجى مع الممثلات أثار غضبي

دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا

ارتباط رسمى .. على غزلان يثير الجدل حول علاقته بـ منة عرفة .. فيديو

نقلت الفيروس لابنتها .. لجين عضاضة مذيعة أثارت تعاطف السوشيال ميديا عقب إصابتها بـ كورونا

لاعب الأهلي السابق: فايلر بيلعب بالنار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم المرأة العالمي 2020.. 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال

مطرزة وأوف شولدر.. تصميمات جزائرية في الحفل الختامي لمسابقة الأناقة 2020.. صور

خليها عادة.. فائدة مذهلة لتناول كوب ماء قبل القهوة