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محافظات

رئيس مدينة الأقصر: المصابون بـ فيروس كورونا تم نقلهم إلى مطروح والباقي معزول بالباخرة

الأحد 08/مارس/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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شمس يونس

أعلن رئيس مدينة الأقصر ايمن الشريف أنه  نقل المصابين 34 مصاباً بـ فيروس كورونا بطائرة حربية لنقل جميع الإيجابية للمستشفى المخصص للحجر الصحي بمرسى مطروح على ان تكون الـ 11 حالة السلبية تحت الملاحظة لمدة 14 يوماً لضمان السلامة التامة للجميع.

وأضاف أنه تم تخصيص طبيب مرافق للمصابين أثناء السفر على متن الطائرة لضمان سلامتهم، موضحًا أنه تم تحويل الباخرة النيلية لمستشفى عائم لعزل باقي الركاب لمدة 14 يومًا، وأن الأمور تحت السيطرة، وسيمر مسئولي السياحة على المنشآت السياحية لطمأنة المواطنين سواء أكانوا مصريين أو أجانب.

 وناشد رئيس المدينة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة وتحري مصادر الاخبار حتى لا نساعد في نشر وترويج الشائعات مؤكدًا أن الامر يحظى باهتمام كافة الجهات المعنية وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

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