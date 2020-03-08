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محافظ الشرقية: 40% من القرى أصبح لديها صرف صحي و31 محطة معالجة.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 10:33 ص
مشروعات الصرف الصحي
مشروعات الصرف الصحي في الشرقية
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه حين تولى مسئولية المحافظة من 18 شهرًا أي تقريبًا سنة ونصف كان هناك الكثير من المجهودات والمشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظة.


وتابع "غراب"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن من ضمن تلك المشروعات تطوير محطات المياه والصرف الصحي.


وأضاف محافظ الشرقية، أنه في 2014 كان 12% من قرى المحافظة فقط هم من يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، والعديد من القرى ليس لديهم مثل هذه المرافق، ولكن بانتهاء 2020 وبحرص المحافظة على تطوير تلك المرافق هناك أكثر من 40% من القرى بالمحافظة امتد لها الصرف الصحي.


وأكد أنه بحلول 2022 سيصل الصرف الصحي إلى أكثر من 70% من المحافظة، موضحًا أن هناك إرادة قوية جدًا من القيادة السياسية الممثلة في رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء في انهاء تلك المشروعات في وقت زمني قصير.


وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات المياه والصرف الصحي واضعة في الاعتبار كل القري المتطرفة وقرى المحافظات، وذكر أن أصبح هناك 31 محطة معالجة و 198 رفع للصرف الصحي داخل محافظة الشرقية، ويقدرون بقيمة 12 مليون جنيه، ومحطات الشرب وتحلية المياه حوالي 2 مليار جنيه والتي يبلغ عددها 7 محطات تقريبًا.

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