11 حالة حاملة لفيروس كورونا.. رئيس مدينة الأقصر يكشف آخر تطورات مصابى باخرة أسوان.. فيديو

قال العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، إنه تلقى أول أمس الجمعة أخبار عن مركبة عائمة قادمة من أسوان تحمل حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا.





وكشف رئيس مدينة الأقصر، خلال لقاء خاص عبر برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten عن عزل المركبة تماما عن المراكب واستقرارها أمام المستشفى العام بمحافظة الأقصر، وبمجرد الكشف عليهم تبين وجود 12 حالة إيجابية وأخذ عينات 174 حالة وإرسالها لوزارة الصحة بالقاهرة.





ولفت العميد أيمن الشريف، إلى أن نتيجة التحاليل كشفت بوجود 34 حالة إيجابية و11 سلبية وتم أخذهم بواسطة طائرة حربية لمستشفى مطروح بالحجر الصحي، لافتا إلى أن المتبقى من المركبة العائمة بعد خروج 45 حالة هم 55 حالة سيتم وضعهم فى المركبة بغرف العزل لمدة 14 يومأ تحت المراقبة الكاملة والتحاليل اليومية.





وأوضح العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى سيعقد اجتماعا مع القائمين فى السياحة والآثار بمحافظة الأقصر وعمل جولة فى كافة المناطق الأثرية بالمحافظة لبث رسائل اطمئنان للمواطنين.





وطالب بالبعد عن كافة أنواع الذعر من فيروس كورونا خاصة وأن هناك له ثلاثة أنواع لأى فيروس بالعالم وهي حامل، ناقل، ومعدى للفيروس، لافتا إلى أن الحالات التى تم الاشتباه بها كانت حاملة للفيروس وهو ما يدعو للاطمئنان خاصة وأن الحالات المعدية هى أخطر حالات الفيروس.