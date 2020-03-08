AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

11 حالة حاملة لفيروس كورونا.. رئيس مدينة الأقصر يكشف آخر تطورات مصابى باخرة أسوان.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 10:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
قال العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، إنه تلقى أول أمس الجمعة أخبار عن مركبة عائمة قادمة من أسوان تحمل حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وكشف رئيس مدينة الأقصر،  خلال لقاء خاص عبر برنامج صباح الورد  والمذاع عبر فضائية ten  عن  عزل المركبة تماما عن المراكب واستقرارها أمام المستشفى العام بمحافظة الأقصر، وبمجرد الكشف عليهم تبين وجود 12 حالة إيجابية وأخذ عينات 174 حالة وإرسالها لوزارة الصحة بالقاهرة.

ولفت  العميد أيمن الشريف، إلى أن نتيجة التحاليل كشفت بوجود 34 حالة إيجابية و11 سلبية وتم أخذهم بواسطة طائرة حربية لمستشفى مطروح بالحجر الصحي، لافتا إلى أن المتبقى من المركبة العائمة بعد خروج 45 حالة هم 55 حالة سيتم وضعهم فى المركبة بغرف  العزل لمدة 14 يومأ تحت المراقبة الكاملة والتحاليل اليومية.

وأوضح العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى سيعقد اجتماعا مع  القائمين فى السياحة والآثار بمحافظة الأقصر وعمل جولة فى كافة المناطق الأثرية بالمحافظة لبث رسائل اطمئنان للمواطنين. 

وطالب بالبعد عن كافة أنواع الذعر من  فيروس كورونا خاصة وأن هناك  له ثلاثة أنواع لأى فيروس بالعالم وهي حامل، ناقل، ومعدى للفيروس، لافتا إلى أن الحالات التى تم الاشتباه بها كانت حاملة للفيروس وهو ما يدعو للاطمئنان خاصة وأن الحالات المعدية هى أخطر حالات الفيروس. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سائحة تايوانية السبب.. التفاصيل الكاملة لـ اكتشاف 12 حالة كورونا جديدة بمصر

تعقيم المرسى وإبعاد البواخر.. إجراء جديد في واقعة باخرة كورونا بـ الأقصر

كله تحت السيطرة | التفاصيل الكاملة لواقعة باخرة كورونا بالأقصر

هل تستقبل مستشفيات جامعة عين شمس مصابي كورونا؟.. مديرها يرد

بسبب كورونا.. حقيقة توقف الدراسة بجامعة عين شمس.. أستاذ يقترح تعطيلها بالأقصر وأسوان 14 يوما.. واستوديو التصميم الدولي الأول من نوعه في العالم

القصة الكاملة لباخرة كورونا بين الأقصر وأسوان .. إجراءات سريعة للسيطرة على الموقف وحجز المصابين بالحجر الصحي .. وفحص كافة العاملين بالمنشآت السياحية

ترشيحاتنا

يبدأها بالعاصمة الأردنية حاملا رسائل لقادة الدول.. جولة لوزير الخارجية تشمل 7 عواصم عربية

يمتص في الأمعاء.. تفاصيل اكتشاف أول عقار مصري لعلاج التوتر والاكتئاب.. فيديو

اليوم العالمي للمرأة .. المفتي السابق: 50 سيدة حكمن الأقطار الإسلامية

أسعار السيارات اليابانية في مصر .. صور

الكونفدرالية.. المصري يسعى لإخماد بركان المغرب وانتزاع بطاقة التأهل

إحالة 6 مسئولين بمحافظة بني سويف للمحاكمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم المرأة العالمي 2020.. 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال

مطرزة وأوف شولدر.. تصميمات جزائرية في الحفل الختامي لمسابقة الأناقة 2020.. صور

خليها عادة.. فائدة مذهلة لتناول كوب ماء قبل القهوة