داليا أيمن: إطلاق الداخلية مبادرة أنتم المستقبل بالمدارس أمن اجتماعي

قالت الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج " صباح البلد " إنه لا بد من الرجوع للخلف لربط جسور الثقة بين الكبار والصغار من جديد في كل بيت مصري.





وأضافت الإعلامية داليا أيمن من خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه لا بد من أن نجعل الأبناء ينبهرون بأفعال الكبار الإيجابية ويسعوا إلى تقليدهم، بعيدًا عن فكرة النقد السلبي غير المجدي معهم.





وأشارت الإعلامية داليا ايمن مقدمة برنامج صباح البلد إلى أنه دور واجب كل بيت مصرى الرفع من شأن أبنائه باللين والحسنى، مضيفة أن الدولة بدأت في اتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار المجتمعي .





وتابعت أن الدولة قامت بعمل مبادرة أطلقتها وزارة الداخليه تحت عنوان " المستقبل "، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة رسالتها تحقيق الأمن الاجتماعي وتوطيد الترابط مع طلاب المدارس وتوعيتهم بالدور وغرس السلوكيات الاجتماعية والهوية الأمنية. مبادرةأطلقتهاالداخليه تحت عنوان " أنتم منوهةالمرحلةالأولىتحقيقالأمنالاجتماعيوتوطيدطلابوتوعيتهمالسلوكياتالاجتماعيةوالهويةالأمنية.



