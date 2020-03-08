مصاب بـ كورونا يوثق رحلة انتقاله بمروحية عسكرية إلى مستشفى مطروح للعزل ..صور

قام مات سويدر، مراسل أجنبى، وأحد المصابين بفيروس كورونا، على متن الباخرة السياحية بالأقصر، بتوثيق عملية نقله بالطائرة العسكرية من الأقصر حتى الحجر الصحي بمطروح.

وكان قد ثبت بعد التحليل وجود ٣٤ حالة إيجابية بالإضافة إلى ١١ حالة سلبية بالباخرة السياحية بالأقصر وتم تخصيص طائرة حربية لنقل جميع الحالات السابقة السلبية والإيجابية للمستشفى المخصص للحجر الصحي بمرسى مطروح على ان تكون الـ ١١ حالة السلبية تحت الملاحظة لمدة ١٤ يوم لضمان السلامة التامة للجميع و تم تخصيص طبيب مرافق للمصابين أثناء السفر على متن الطائرة لضمان سلامتهم