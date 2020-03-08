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برلمان

مايسة عطوة: المرأة المصرية حققت العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية

الأحد 08/مارس/2020 - 11:03 ص
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
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معتز الخصوصى
هنّأت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المرأة، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، مؤكدة أن المرأة المصرية حققت العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية لها، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون وصولها لأعلى المراكز.

وأضافت عطوة، في بيان لها، أن المرأة استطاعت أن تضع لنفسها مكانة كبيرة بفضل ما تتمتع به من قدرات ومؤهلات هيأتها لتحقيق تلك الإنجازات، لافتة أن المرأة كان لها العديد من البصمات في كثير من القطاعات، فبدأت المرأة تتولى مناصب في مهام لم يتم التطرق لمشاركتها فيها من قبل، فضلا عن استحواذها نسبة 45% من الوظائف الحكومية المختلفة، وارتكازها على عدد من التشريعات التي حفظت لها حقوقها للمشاركة في جميع المجالات.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم يد العون للمرأة المصرية، وأصدر توجيهات عدة لدعمها، وتمكينها من خلال استراتيجيات وآليات واضحة تعمل على تذليل التحديات التي تواجهها.

وأشارت إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، خير دليل على أن مصر أصبحت تعي دور المرأة، وتسعى لتمكينها والإشادة بحجم الإنجازات التي حققتها في سنوات قليلة.
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