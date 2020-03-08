كورونا المرعب.. كاد يفتك برئيس أمريكا وتوقعات بموجة أكبر للفيروس

يبدو أن فيروس كورونا المستجد كاد يفتك بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس قبل أيام، بعدما كان على مقربة منهما ، حسبما كشف مسؤولون أمريكيون، ليزيد ذلك حدة الانتقادات الموجهة لترامب من تهاونه واستهانته بأمر الفيروس وعدم حشد القوى في مواجهته، بشكل أكثر تنظيمًا، وفق ما أفادت به شبكة بلومبرج الأمريكية.





وتأكدت إصابة شخص حضر تجمعًا لكبرى الشخصيات السياسية المحافظة في الولايات المتحدة، بمن فيهم ترامب وبنس، بالفيروس.





ويعد "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" من بين أكبر التجمعات السنوية للسياسيين المحافظين، إذ شارك الآلاف إلى جانب ترامب ونائبه في المؤتمر الذي جرى في 29 فبراير بالقرب واشنطن، بينهم عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.





وقال اتحاد المحافظين الأميركيين في بيان: "أجرى مستشفى في نيو جيرسي فحصا للشخص، وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن النتيجة جاءت إيجابية"، ما يعني إصابته بالفيروس.





وتم عزل المريض الذي يحظى برعاية طبية في نيو جيرسي.





وأضاف البيان أن "هذا الحاضر (المصاب) لم يحتك بالرئيس أو نائب الرئيس، ولم يحضر أي مناسبات في القاعة الرئيسية".





لكن رئيس اتحاد المحافظين الأميركيين مات شلاب قال لصحيفة "واشنطن بوست" إنه تفاعل مع الشخص المصاب خلال المؤتمر.





يذكر أن شلاب صافح ترامب على المسرح في آخر أيام المؤتمر، رغم أن التسلسل الزمني للأحداث غير واضح.





أما ترامب، فلدى سؤاله عن قلقه بشأن احتمال اقتراب الفيروس من البيت الأبيض، رد قائلا: "لست قلقا على الإطلاق"، وأضاف أن حملاته الانتخابية للفوز بولاية ثانية ستتواصل بغض النظر عن تفشي الفيروس.





وقال ترامب للصحفيين لدى سؤاله بشأن إن كانت حملاته الانتخابية ستستمر: "سنقيم تجمعات رائعة ونقوم بعمل جيد".





وتعرض ترامب لانتقادات شديدة لتعارض تصريحاته مع إرشادات الخبراء في إدارته بشأن الفيروس.





من المرجح أن يصيب تفشي فيروس كورونا الولايات المتحدة "بشكل خاص"، بسبب "نقاط الضعف المتعددة الموجودة مسبقًا" في حكومة البلاد ، وفقًا لما ذكره بول كروجمان الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل.





وفق كروجمان، أولًا ، من بين "نقاط الضعف" التي تكشف عنها تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 19 شخصًا في الولايات المتحدة ، هو أن "لدينا طفل بمنصب رئيس" ، وفقًا لما ذكره كروجمان، على حسابه على تويتر Twitter .





اتهم ترامب بالتركيز بشكل مكثف على سياسات أزمة الفيروس أكثر من التركيز على منع انتشار المرض، وهو ما تمثل حتى في إزالة تحذير الأمريكيين المسنين من الطيرانفي تعارضٍ مع خطط مراكز السيطرة على الأمراض واحتواء الوباء.





ثانيًا، يبدو أن هناك نقصًا في مجموعات الاختبار ، حيث تم إجراء 5860 اختبارًا فقط، وفقًا لما ذكره مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان ، وفقًا لما نقلته صحيفة التايمز .





ولام كروجمان الاستجابة البطيئة لترامب ، قائلًا إن أسلوبه في التعامل مع الأزمة كان "التقليل من خطر الفيروس بغض النظر عما قد يحدث".





وقال كروجمان إن ترامب يصدر أحكامًا بناءً على مايراه جيدًا له، مضيفًا، بأنه يرى ترامب غير قادر على الاعتراف بالأخطاء.





لكن كروجمان حدد "نقاط ضعف" أخرى في النظام الأمريكي تتجاوز ترامب نفسه، فوفقًا له، إن عدم وجود شرط يجعل أصحاب العمل يقومون بعمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر للموظفين قد يؤدي أيضًا إلى انتشار فيروس كورونا أكثر.



