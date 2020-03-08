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1000 جنيه للرحلة الواحدة.. سياحة فريدة من نوعها بمحافظة الأقصر.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 11:06 ص
سياحة البالون
سياحة البالون
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شيرين عادل
قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية فى صعيد مصر، إن سياحة السحاب الساحرة فى الأقصر تتيح للسائح رؤية المعابد الآثرية من السماء من بداية شروق الشمس. 

وكشف محمد عثمان خلال لقاء مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten، أن سياحة السحاب توجد فى مطار البالون فى البر الغربى على بعد أمتار من معبد حتشبسوت، والتى تخضع لحملات التفتيش بوزارة الطيران المدنى، للتأكد الدورى على سلامتها للركاب.

وأكد رئيس لجنة السياحة الثقافية فى صعيد مصر، بأن سياحة السحاب آمنة بنسبة 100%، مشيرا إلى إنها تتنطلق منها رحلتين: ثلاث رحلات حسب درجات الحرارة، وذلك على مدار اليوم على أن تبدأ الأولى فى الرابعة ونصف فجرا ومدة الطيران 45 دقيقة كحد أقصى.

وتابع، محمد عثمان، بأن سياحة السحاب الساحرة تعد بمثابة بانوراما تتيح مشاهدة المتاحف الأثرية على مساحة 40 م والتى تشمل البر الغربى، معبد حتشبسوت، وادى الملوك، ميزتها أنها صناعة مصرية خالصة وأكثر من 40 رحلة فى اليوم. 

وتابع، بأن مصر ودبى هما الدولتين الوحيدتين التى تطلق هذه السياحة الساحرة باستعمال البالونات، حيث تبلغ  قيمتها 1000 جنيه، مشيرا إلى أن نسبة التلوث فى الأقصر معدومة، حيث تمتاز المحافظة بالهواء النقى واعتدال المناخ طوال العام، لافتا إلى أن هذه السياحة تشهد إقبالا كثيفا من الزوار خاصة من المصريين.
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