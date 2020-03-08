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رياضة

سيد عبد الحفيظ يعلن موعد عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الأهلي

الأحد 08/مارس/2020 - 11:11 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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ياسمين تيسير
أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، عن موعد عودة رمضان صبحي نجم الفريق، لـ المشاركة في المران الجماعي للفريق عقب غيابه لأكثر من 10 أسابيع.

وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر أثير "أون سبورت اف ام"، أنه تحدث مع رمضان صبحي أمس عقب مباراة الفريق أمام صن داونز، حيث أخبره أنه سيشارك في المران الجماعي بدءا من الثلاثاء المقبل.

وأضاف مدير الكرة، أنه طلب من رمضان صبحي عدم المشاركة حال شعوره بأي ألم في قدمه خلال المران.

وتأهل النادي الأهلي لدور قبل النهائي من البطولة القارية بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، في حين صعد الزمالك بالفوز على الترجي 3-2 في مجموع المباراتين.
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