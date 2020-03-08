برلمانية: تحية لـ هالة زايد وزيرة الصحة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

وجهت النائبة سعاد المصرى، تحية لكل امرأة مصرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، قائلة: "تحية لكل سيدة مصرية كان لها بصمة ودور واضح انعكس على المجتمع، حيث كانت المرأة جديرة فى جميع المناصب التى تقلدتها، وأحب أن أوجه رسالة شكر وعرفان للسيدة المحاربة والمرأة الحديدية وزيرة الصحة على الجهود العظيمة التى تقوم بها تحت رعاية القيادة السياسية".





وأضافت المصرى فى بيان صحفى لها، أن وزيرة الصحة أثبتت خلال الأيام القليلة الماضية أنها نموذج فريد للمرأة المصرية وذلك من خلال الجولات والصولات والعمل الميدانى والإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الوزارة بشأن فيروس كورونا، وعلى الرغم أن هناك بعض الملاحظات على منظومة الصحة خاصة فى القرى لكن الوزيرة تبذل جهودا إستثنائية.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن جميع سيدات مصر حينما يُمنحن الفرصة يُثبتن أنهن قادرين على صنع غد مشرق ومستقبل أفضل، والسنوات الأخيرة على دليل على نجاح المرأة المصرية فى جميع المناصب التى تقلدتها والنجاحات التى حققتها فى مجال عملهن.