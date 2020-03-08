التضامن: صناع الخير من متخذي القرار والدولة في حاجة للقطاع الخاص.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن مبادرة صناع الخير تتعاون مع الوزارة في 3 مبادرات أساسية، وأيضًا تعمل في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتقوم بالإشراف على تنمية 4 قرى من القرى الأكثر فقرًا.





وتابعت الدكتورة نيفين القباج، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر" أثناء فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن القرى التي تقوم صناع الخير بالإشراف عليها تصل نسبة الفقر فيها لأكثر من 70%.





وأضافت أن "صناع الخير" هي وليدة من "اسمعونا" وهي بقيادة مجموعة من الشباب، وهي تدل على جهود الدولة في تقريب وجهات النظر بين متخذي القرار والشباب بحيث يكونوا على منصة واحدة.





وأوضحت أن هذا أيضًا يدل على أن دور الشباب لا يقتصر على الدعوة فقط وإنما العمل والتنفيذ على أرض الواقع، وأن مثل تلك المبادرات الشبابية لا تقتصر جهودها على الوعي السياسي فقط وإنما تتطرق إلى الكثير من القضايا ومنها الصحي والتعليمي والتوعوي أيضًا.

وأكدت أن الدولة في حاجة شديدة للشراكة مع القطاع الخاص لإحداث طفرة على مختلف القطاعات.