شاهد.. مشاة البحرية الروسية يهنئون باليوم العالمي للمرأة على طريقتهم الخاصة

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات لمشاة البحرية الروسية يهنئون النساء باليوم العالمي للمرأة على طريقتهم الخاصة.
وهنأ مشاة البحرية من أسطول المحيط الهادئ، النساء في يومهن العالمي، على طريقتهم الخاصة، حيث قاموا بالقفز بالمظلات على خلفية سلسلة من البراكين الخلابة في إقليم كامتشاتكا شرق روسيا.
وإضافة إلى ذلك اصطف المشاة على شكل رقم 8 في إشارة إلى يوم "8 مارس" الموافق لعيد المرأة العالمي.
وتقديرا لدور المرأة الفعال وجهودها في مختلف المجالات، خصصت بلدان العالم يوم الثامن من شهر مارس من كل عام للاحتفال بالمرأة عالميا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى حققتها السيدات.
وتختلف مظاهر الاحتفال بالمرأة فى مثل هذا اليوم من دولة لأخرى، فكل له طريقته الخاصة فنجد دولا تتمثل احتفالاتها فى تبادل الهدايا والزيارات ودولا أخرى بتنظيم الندوات التى توعى المرأة على ترسيخ دورها فى المجتمع، أخرى تحصل بها السيدات على إجازة رسمية فى هذا اليوم كالصين وروسيا وكوبا .