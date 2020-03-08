شاهد.. مشاة البحرية الروسية يهنئون باليوم العالمي للمرأة على طريقتهم الخاصة

وهنأ مشاة البحرية من أسطول المحيط الهادئ، النساء في يومهن العالمي، على طريقتهم الخاصة، حيث قاموا بالقفز بالمظلات على خلفية سلسلة من البراكين الخلابة في إقليم كامتشاتكا شرق روسيا.





وإضافة إلى ذلك اصطف المشاة على شكل رقم 8 في إشارة إلى يوم "8 مارس" الموافق لعيد المرأة العالمي.