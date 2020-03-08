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صناع الخير: نجحنا في علاج 210 آلاف مواطن من مسببات العمى .. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 12:05 م
مصطفى زمزم
مصطفى زمزم
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شيرين عادل
قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء جمعية "صناع الخير"، إن المؤسسة أطلقت 3 مبادرات خلال العامين الماضيين تهدف لرفع الوعي، الكشف المبكر وتقديم العلاج المجانى لغير القادرين.

وأوضح رئيس مجلس أمناء جمعية "صناع الخير"، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية "ten"، أن إطلاق مبادرة اتطمن على نفسك لمحاربة فيروس سى نجحت فى الكشف والعلاج لـ 640 ألف مواطن.
 
وأشار رئيس مجلس أمناء جمعية "صناع الخير ، إلى أن الشريك الرئيسي في مبادرة اتطمن على نفسك كانت الدولة المصرية، حيث كانت مؤسسة صناع الخير تقوم بعمل المسح الطبي في كافة القرى المصرية الأكثر انتشارًا لفيروس سي، بالتعاون مع مؤسسة الكبد المصرى خطة كاملة لخلو القرى من "فيروس سي".

وأشار مصطفى زمزم، إلى أن حملاتهم التوعوية عن مبادرة اتطمن على نفسك كانت تتم عن طريق مطالبة الأهالى بتبليغ القرى المجاورة بنفس آليات المبادرة للحصول على أكبر قدر من التوعية.

وتابع أنه بعد إعلان الدولة المصرية حملة 100 مليون صحة أطلقنا 2018 مبادرة عينيك فى عينينا لمكافحة مسببات العمى والتي قامت بعلاج 210 آلاف مواطن خلال عامين وزرع عمليات قرنية، شبكية.
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