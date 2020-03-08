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أخبار البلد

وكيل مديرية الأوقاف في احتفالية محافظة القاهرة: الشهداء صدقوا ما عاهدوا الله عليه

الأحد 08/مارس/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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محمد هانى - عمر خالد
بدأت منذ قليل فعاليات احتفال محافظة القاهرة بيوم الشهيد بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وطارق محمد صبري، وكيل ميدرية الأوقاف.  

وقال طارق محمد صبري وكيل مديرية الأوقاف خلال كلمته إن الله اصطفى الشهداء واختصهم من العباد وجعلهم في منزلة رفيعة، وأن الشهداء ضحوا من أجل دينهم ومن أجل وطنهم، لكي يعيش بنو وطنهم في أمن واستقرار.

وذكر أن "الشهداء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء الشهداء اللذين ضحوا بكل غالٍ من أجل هذا الوطن، لذلك أعلى الله منزلة الشهداء".

وأوضح في نهاية حديثة أن الشهيد من وأول قطرة دم يرى مكانه في الجنة، وأن الوطن يستحق أن نضحي من أجله، وأن الشهادة منزلة عالية ورفيعة.
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