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أخبار العالم

كشف غموض وفاة مدير المخابرات العسكرية في الكونغو

الأحد 08/مارس/2020 - 12:11 م
رئيس الكونغو يكشف
رئيس الكونغو يكشف غموض وفاة قائد المخابرات العسكرية
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رحيم يسري
وسط غموض حول وفاته نهاية الشهر الماضي، كشف رئيس جمهورية الكونغو عن معلومات جديدة حول مقتل قائد المخابرات العسكرية في البلاد.

ويقول رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي إن الجنرال دلفين كاهيمبي قائد المخابرات العسكرية الذي توفي الشهر الماضي مات مشنوقا ولكنه لم يوضح ما إذا كان قد شنق نفسه.

وتوفي  كاهيمبي في 28 فبراير بعد تقارير عن  التحقيق معه بحجة  محاولته زعزعة استقرار البلاد، بينما قالت زوجته في ذلك الوقت إنه أصيب بأزمة قلبية، وفقا لوكالة "رويترز".

وأوضح  تشيسيكيدي خلال اجتماع أسبوعي للحكومة أن  قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام طلبت منه إجراء تحقيق مستقل في موت كاهيمبي، فيما أخبر الرئيس الوزراء أن  الأدلة المتوفرة أشارت إلى أنه مات مشنوقا.

كان الرئيس السابق جوزيف كابيلا قد عين كاهيمبي، فيما واجه تشيسيكيدي ضغوطا من الولايات المتحدة لمحاسبة كاهيمبي على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كاهيمبي بسبب الانتهاكات  التي ارتكبها عندما قاد عمليات ضد المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الألفية الجديدة وأثناء شغله منصب قائد المخابرات العسكرية.
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