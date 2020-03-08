بسبب موس الحلاقة.. كفر الشيخ أكثر المحافظات إصابة بفيروس سي.. فيديو

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء جمعية "صناع الخير"، إن مبادرة اتطمن على نفسك للكشف عن فيروس سى شملت محافظات متنوعة ما بين البحرى والقبلى.





وكشف رئيس مجلس أمناء جمعية صناع الخير، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten، أن كفر الشيخ سجلت أكثر المحافظات إصابة بفيروس سى عند إطلاق حملة مبادرة اتطمن على نفسك للكشف عن الفيروس.









ولفت مصطفى زمزم، إلى أن قلة نسب الوعى بمحافظة كفر الشيخ كان سببا فى انتشار فيروس سى خاصة مع اكتشاف حالات عدوى عن طريق استخدام بعض الحلاقين موس واحد فى حلاقة الأفراد والذى يتسبب فى نقل العدوى لسكان القرية.





وحذر، رئيس مجلس أمناء جمعية "صناع الخير، المواطنين بالتأكد من تعقيم أدوات عيادات الأسنان أيضا، بالإضافة لامتلاك أدوات شخصية للأفراد عند ذهابهم لمحلات الحلاقة، صالونات التجميل تجنبأ لانتشار الفيروسات.