شباب الأهلي يواجه أسوان في دوري الجمهورية اليوم

يحل فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد ١٩٩٩ ضيفًا اليوم الأحد على فريق أسوان في ملعب الأخير، وذلك في المباراة التي تقام ضمن الجولة ٢٧ من دوري الجمهورية للشباب.





وسافر فريق شباب الأهلي إلى أسوان أمس في رحلة طيران، بعد خوضه مرانا صباحيا في السابعة والنصف، ويأمل الفريق في تحقيق الفوز على أصحاب الأرض من أجل مواصلة التربع على صدارة الترتيب والاستمرار في تحقيق الانتصارات المتتالية للاقتراب خطوة أكبر من حسم الفوز بلقب بالدوري.





ويحتل شباب الأهلي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد ٦٢ نقطة، جمعها من الفوز في ١٩ مباراة، والتعادل في ٥ مباريات، وهزيمتين، مسجلًا ٦٣ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٧ هدفًا، وكان قد فاز على أسوان برباعية نظيفة في لقاء الدور الأول.



