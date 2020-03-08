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رياضة

شباب الأهلي يواجه أسوان في دوري الجمهورية اليوم

الأحد 08/مارس/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يحل فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد ١٩٩٩ ضيفًا اليوم الأحد على فريق أسوان في ملعب الأخير، وذلك في المباراة التي تقام ضمن الجولة ٢٧ من دوري الجمهورية للشباب.

وسافر فريق شباب الأهلي إلى أسوان أمس في رحلة طيران، بعد خوضه مرانا صباحيا في السابعة والنصف، ويأمل الفريق في تحقيق الفوز على أصحاب الأرض من أجل مواصلة التربع على صدارة الترتيب والاستمرار في تحقيق الانتصارات المتتالية للاقتراب خطوة أكبر من حسم الفوز بلقب بالدوري.

ويحتل شباب الأهلي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد ٦٢ نقطة، جمعها من الفوز في ١٩ مباراة، والتعادل في ٥ مباريات، وهزيمتين، مسجلًا ٦٣ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٧ هدفًا، وكان قد فاز على أسوان برباعية نظيفة في لقاء الدور الأول.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.
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