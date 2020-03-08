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تعليم

الطب الوقائي يجب أن يساير التحديات العالمية من أوبئة وأمراض.. أهم توصيات مؤتمر طب طنطا

الأحد 08/مارس/2020 - 02:13 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أحمد على

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، توصيات المؤتمر السنوي الخامس والثلاثون لكلية الطب والسابع دوليًا ، والذي عُقد خلال الفترة من 3_ 6 مارس الجاري بعنوان "الطب الحديث بين الواقع والطموح" ، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور كمال عكاشة نائب وئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات أهمها أن الطب التكاملي والتعاون بين التخصصات المختلفة

 هو أساس الطب الحديث ، والطموح ومتابعة أحدث ما وصلت اليه إنجازات العلم الحديث هو أساس تغيير الواقع الى الاحدث والأحسن لخدمة المرضى ومسايرة ركب التقدم في الطب ، وأن أساسيات الطب التي تقوم بتدريسها الأقسام الأكاديمية بالكلية هامة جدا لطالب اليوم وطبيب الغد وخاصة الطب التكاملي بين التخصصات المختلفة ..

وأضاف "د. غنيم" أن التوصيات أشارت إلى أن الطب التطبيقي في الأقسام الاكلينيكية المختلفة يجب أن يتبع المعايير العالمية والمصرية المتفق عليها والتي تحقق الطموح في الطب الحديث ، وأن الطب الوقائي يجب أن يساير التحديات العالمية الحالية من أوبئة وأمراض مختلفة لمنع انتشارها بالإجراءات الصحيحة والتطعيمات المتنوعة، بالإضافة إلى عقد ورش العمل في التخصصات الطبية المختلفة لتعليم شباب الأطباء الإجراءات والتدخلات الطبية والعمليات الجراحية المتنوعة ، وأن البحث العلمى الجاد وتشجيع شباب الباحثين هو أساس التقدم فى مجالات الطب المختلفة.

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