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مرأة

هنتغدى إيه النهارده.. كرات اللحم بالكريمة في الفرن مع الأرز الأبيض

الأحد 08/مارس/2020 - 03:16 م
طريقة عمل كرات اللحم
طريقة عمل كرات اللحم بالكريمة
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رشا عوني
تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات، خاصة في السن الصغيرة، لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار. 

إليك طريقة عمل كرات اللحم بالكريمة والطماطم مع الأرز الأبيض:

أولًا كرات اللحم بالكريمة:
مدة التحضير: ساعة
الكمية: يكفي لـ 4 أفراد 
 
مكونات كرات اللحم بالكريمة
نصف كيلو لحم مفروم
ربع كوب بقسماط مطحون
بيضة
ملح وفلفل أسود 
بهارات مشكلة 
ملعقة زيت

مكونات الصوص 
كوب كريمة
2 ثمرة طماطم
ثمرة بصل
ثوم مهروس
ملعقة وبدة
نصف كوب ماء
ملعقة صلصة طماطم
ملح وفلفل أسود 

طريقة عمل كرات اللحم بالكريمة: 

في وعاء اخلطي اللحم المفروم مع البهارات ثم أضيفي البيضة والبقسماط 
اخلطي المكونات معًا حتى تمتزج تمامًا
اصنعي من الخليط كرات متوسطة الحجم
ضعي مقلاة على النار وضعي بها الزيت 
حمري كرات اللحم قليلًا ثم اتركيها جانبًا
في وعاء آخر على النار ضعي الزبدة وشوحي البصل والثوم لمدة 5 دقائق
أضيفي الطماطم المبشورة مع ملعقة صلصة طماطم وملح وفلفل وماء
قلبي الخليط واتركيه يغلي على نار هادئة 
بعد أن يغلي قليلًا أضيفي الكريمة
ضعي كرات اللحم في صينية الفرن واسكبي عليها خليط الصوص
أدخليها الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج
 

ثانيًا الأرز الأبيض:
ضعي كمية مناسبة من الأرز في وعاء به ماء واتركيه ربع ساعة

ضعي وعاءً على النار وضيفي 3 ملاعق زيت الذرة

أضيفي الأرز الأبيض وقلبيه لمدة 10 دقائق في الزيت

أضيفي ماءً مذوب به مرقة أو ضيفي شوربة دجاج أو لحم إذا توفرت

أضيفي رشة ملح وفلفل أسود

غطي الإناء واتركيه على نار هادئة.
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