هنتغدى إيه النهارده.. كرات اللحم بالكريمة في الفرن مع الأرز الأبيض

تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات، خاصة في السن الصغيرة، لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار.





إليك طريقة عمل كرات اللحم بالكريمة والطماطم مع الأرز الأبيض:







أولًا كرات اللحم بالكريمة:



مدة التحضير: ساعة

الكمية: يكفي لـ 4 أفراد

مكونات كرات اللحم بالكريمة



نصف كيلو لحم مفروم ربع كوب بقسماط مطحون بيضة ملح وفلفل أسود بهارات مشكلة ملعقة زيت

مكونات الصوص كوب كريمة 2 ثمرة طماطم ثمرة بصل ثوم مهروس ملعقة وبدة نصف كوب ماء ملعقة صلصة طماطم ملح وفلفل أسود



طريقة عمل كرات اللحم بالكريمة:





في وعاء اخلطي اللحم المفروم مع البهارات ثم أضيفي البيضة والبقسماط

اخلطي المكونات معًا حتى تمتزج تمامًا

اصنعي من الخليط كرات متوسطة الحجم