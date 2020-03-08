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وزيرة الصحة: اتخذنا الإجراءات الوقائية فى المنشآت والمزارات السياحية فور اكتشاف كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 12:47 م
الدكتورة هالة الزايد
الدكتورة هالة الزايد
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة هالة الزايد وزيرة الصحة، إننا نقوم باتخاذ اجراءات احترازية في كل المطارات المصرية والموانئ البرية والبحرية فى مصر . 

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال حوارها الخاص مع فضائية النيل المصرية، أننا نتأكد من وجود كارت الصحة العامة مع كل مواطن مضافًا إليه مرض كورونا .

وأشارت إلى أن فى حالة وجود ارتفاع فى درجة الحرارة يتم نقل المريض إلى مستشفى الحميات لأجراء اللازم، لافتة إلى أن الحجر الصحى يتابع المهاجرين المسافرين بعينات عشوائية لمدة 14 يوما تلفونيا.

 وتابعت أنه يتم التنبيه على أى مواطن يشعر بأعراض ارتفاع درجات الحرارة أو ضيق فى التنفس يقوم بالابلاغ فورا ، مؤكدة أن كل ذلك  إجراءات تقوم بها العالم أجمع .

وأوضحت  وزيرة الصحة أن فى حالة عودة طائرات من أماكن بها عدد كبير من إصابة بفيروس" كورونا " يتم فحص القادمين منهم، مشيرة إلى أن الاطمئنان على السياح والمخلطين من المصريين العاملين فى السياحة أمرًا واجبا.

واكدت ان اجراءات الابلاغ عمل وقائي ومحمود كنوع من الاطمئنان، منوها إلى أننا اتخذنا الإجراءات الوقائية فى المنشآت والمزارات السياحية فور اكتشاف الفيروس.
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