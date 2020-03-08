الرائدات الريفيات ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.. فيديو

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، إن المجلس يعمل بشكل قوي على تمكين المرأة في كل المجالات سواء تمكين سياسي أو اقتصادي وحتى الاجتماعي وأيضًا مناهضة العنف ضد المرأة.





وتابعت الدكتورة عايدة عطية، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن كل هذه المحاور ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، موضحا أن التمكين السياسي للمرأة يهدف لمشاركتها القوية في العمل السياسة.





وأضافت مقرر المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن من الأدوار المهمة للمجلس التي تدعم التمكين السياسي للمرأة من خلال مبادرة "صوتك لمصر بكرة"، والتي أطلقت قبل الاستحقاق الدستوري الأخير وتضمنت مجموعة من الندوات والجولات توعية المرأة بدورها السياسي.





وأوضحت عايدة عطية، أن مجتمع الريف المصري يحتاج لكثير من الجهود ليكونوا على نفس القدر من الوعي والمستوى مثلها مثل المدن الكبرى، مشيرة إلى أن الرائدات الريفيات يحظون بثقة كبيرة من أهل القرية ولهم دور كبير في توعية سيدات الريف المصري.