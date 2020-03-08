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برلمان

البرلمان يواجه مافيا الكمامات بطلب إحاطة لـ 3 وزراء

الأحد 08/مارس/2020 - 12:51 م
كمامات
كمامات
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ماجدة بدوى
تقدمت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب ومنسق عام مبادرة تطوّع لإنقاذ الإنسانية، في مواجهة وباء كورونا للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بصفته مشرفًا على جهاز حماية المستهلك، لعدم السيطرة على منتجي وتجار المستلزمات الطبية، وحجب بيع الكمامات للمواطنين بأسعارها المعلنة.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة إن تجار الحروب وضعاف النفوس، انتهزوا حاجة المواطنين للكمامات في الوقاية من فيروس كورونا، ورفعوا سعرها التقليدي لأكثر من 10 أضعاف السعر الحقيقي، كما انتشرت مصانع بئر السلم، حيث ظهرت كمامات غير مطابقة للمواصفات نهائيًا، لاستخدام مواد رديئة وغير معقمة في تصنيعها، الأمر الذي يتحتم معه تدخل جهاز حماية المستهلك. 

وتابعت: اتجه بعض التجار لتصدير المخزون من الكمامات المنتجة محليًا، وهو ما يتطلب اتخاذ قرار وزير الصناعة بحظر التصدير.

وطالبت النائبة صاحبة مبادرة تطوّع لإنقاذ الإنسانية، وزيرة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إتاحة الكمامات للجمهور، وللعاملين بوزارة الصحة، والمترددين على المستشفيات، بأسعارها إلي جانب تشديد الرقابة على الصيدليات، وعدم ترك الساحة خالية لتجار الموت لابتزاز المواطنين في وقت يجب أن يتكاتف فيه الجميع.

وكانت النائبة فايقة فهيم قد دشنت مع مجموعة من النواب والشخصيات العامة مبادرة تطوع لإنقاذ الانسانية، لحث المواطنين على الإيجابية في مواجهة خطر فيروس كورونا، والمساهمة في نشر الوعي وعدم تناقل الشائعات.
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