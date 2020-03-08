على أغنية بنت الجيران ورقص التنورة.. تطعيم الأطفال ضد الحصبة بأسيوط.. شاهد

بدأت اليوم فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني بمختلف مراكز وقى محافظة أسيوط والتي تستمر حتى يوم الخميس 26 من الشهر الجاري.





وعلى أغاني مهرجانات وأغنية بنت الجيران ورقص التنورة انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني بالمركز الطبي الجديد بمنطقة الوليدية.





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قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن الحملة تستهدف تطعيم 751690 طفلا من الأطفال من سن 9 أشهر وحتى 6 سنوات؛ من خلال 760 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية، ومكاتب الصحة والوحدات الصحية، بالإضافة إلى فرق الحضانات والمدارس، وذلك لتنفيذ الحملة خلال الفترة من يوم الأحد 8 مارس وحتى الخميس 26 مارس.

وأكد حافظ، أن جميع التطعيمات آمنة وتخضع للرقابة والإشراف الدائم وأعلى مقاييس التخزين.