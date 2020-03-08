ضبط شخصين بحوزتهما سجائر إلكترونية وأدوات للتدخين مجهولة المصدر

تمكن رجال الأمن ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية وأدوات التدخين مجهولة المصدر .





فقد تمكنت إدارة حماية الآداب العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) لإدارتهما محل بدائرة قسم شرطة شبرا "بدون ترخيص" وحيازتهما كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية وأدوات التدخين مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.





بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها .