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حوادث

ضبط 7 أشخاص في مشاجرة للخلاف على بيع المواد المخدرة

الأحد 08/مارس/2020 - 12:50 م
عصابة
عصابة
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كتب محمد صبري
تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط سبعة أشخاص، حال قيامهم بالتشاجر فيما بينهم، لخلاف على القيمة المالية فى بيع المواد المخدرة، حيث تمت عملية الضبط تنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة.

وأوضح بيان، الأحد، أنه أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة تلاحظ لهم توقف سيارتان على جانب الطريق وقيام مستقليها بالتشاجر فيما بينهم وأمكن السيطرة عليهم وضبطهم، وتبين أن مستقلى السيارة الأولى (شخصان أحدهما مصاب بكدمة بالوجه ) والسيارة الثانية (خمسة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ، وأحدهم مصابة بكدمة). 

وبمواجهتهم قرر الطرف الأول بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وأنه كان فى سبيله لبيع كمية من الحشيش المخدر  للطرف الثانى إلا أنهما إختلافا حول قيمة بيع المواد المخدرة فقام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول فى محاولة للإستيلاء على المواد المخدرة ، وأمكن ضبط المواد المخدرة عبارة عن (كمية من الحشيش المخدر وزنت حوالى 1 كيلو جرام)، واتُخذت الإجراءات القانونية.
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