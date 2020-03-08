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حوادث

ضربته ورميته فى النيل علشان كسلان.. اعترافات صاحب مركب متهم بقتل صياد فى أسوان

الأحد 08/مارس/2020 - 12:53 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مقتل صياد فى أسوان وضبط مرتكبى الواقعة.
 
تبلغ لمركز شرطة أبوسمبل بمديرية أمن أسوان من أحد المستشفيات بوفاة أحد المواطنين صياد مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم.


وبسؤال ثلاثة صيادين مقيمين بذات القرية قرروا أنه أثناء قيامهم بالصيد وبرفقتهم المتوفى فوجئوا بسقوطه مغشيًا عليه فقاموا بنقله للمستشفى إلا أنه توفى قبل وصوله، وبالكشف الطبى على المتوفى تبين وجود إصابات بالجثة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان توصل إلى قيام مالك مركب مُقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى، بالتعدى بالضرب على المجنى عليه بزعم تكاسله عن العمل ما أدى لسقوطه أرضًا، واصطدام رأسه بمركب الصيد فقام بإلقائه فى نهر النيل إلا أن صياد على المركب المشار إليه قام بسحبه وإخراجه من المياه فى حالة إغماء فقام المتهم بمعاودة الاعتداء عليه فأودى بحياته، وعقب ذلك قام بإغراء "الصياد - شاهد الواقعة" بالمال حتى يتستر على الواقعة وقاما بنقل جثة المجنى عليه للمستشفى.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك المركب، والصياد، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة تفصيليًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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