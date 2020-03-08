سعفان يكرم 35 عاملة في الاحتفال باليوم العالمى للمرأة

كرَّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم، الأحد، 35 عاملة، بمجموعة فنادق "انتركونتيننتال مصر وأفريقيا - سيتي ستارز"، بمنح 27 منهن شهادة التخرج في برنامج مشروع تمكين المرأة في إطار التنمية المستدامة 2030 ، فضلا عن 8 دروع وشهادات تقدير للنماذج المشرفة للعاملات المثاليات تكريمًا لهمن لما بذلوه من جهد وعملهم بشكل دؤوب لخدمة الفندق، والنزلاء طوال العام، فضلا عن منح درع الفندق للدكتورة رشا عياد راغب ، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور ديتر فرانكي، المدير العام للمجموعة، وناصر عصام الدين فضلي، المدير الإقليمي للموارد البشرية.







وخلال كلمته، بمناسبة مشاركته فى الاحتفال بيوم المرأة العالمي وتكريم العاملات المثاليات بالفندق، أكد وزير القوى العاملة أن تكريم الخريجات من مشروع مبادرة تمكين المرأة المصرية، يأتي في إطار الاهتمام بالتطوير الوظيفي وتقديم الدعم الذى يحتاجونه لتحقيق طموحاتهم فى اتخاذ خطوات مستقبلية فى حياتهم المهنية بهدف زيادة التوازن بين الجنسين فى صناعة الفنادق والسياحة، فضلا عن تكريم العاملات بالفندق حرصا من الوزارة على التواصل مع جميع عمال مصر في مختلف مواقع العمل المختلفة، متمنيا للجميع التوفيق على المجهودات التي بذلوها خلال العام المنصرم، مؤكدا أن عام 2020 سيكون عام الخير للمصريين، وسوف تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ برنامجه الذي قامت به الحكومة المصرية منذ أكثر من أربع سنوات.





وشدد "سعفان" علي دور المرأة الفاعل في المجتمع المصري، بما تحمله على عاتقها من مسئوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها ووطنها، بما يجعلها اللبنة الأولى لبناء الوطن، والنواة الرئيسية في عملية البناء والتنمية للمجتمع المصري، الأمر الذي يدفع للقول بثقةٍ تامة أن المرأة المصرية هي كل المجتمع وليس نصفه.





وقال وزير القوى العاملة: "نظرًا لدور المرأة الفاعل في المجتمع قررنا إنشاء وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، نظرًا لما تمثله المرأة المصرية باعتبارها الركن الأساسي في المجتمع المصري".





وأضاف أن المرأة أصبحت الآن لا يوجد أمامها مستحيل، فهى دخلت جميع المجالات، وعملت فى كل الوظائف، ونالت العديد من الكريمات، مثلها مثل الرجل فى مجتمعنا المصرى، مشددا على أن تلك المساواة التى حرصت القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بها وإعطائها حقها وتمثيلها فى نواحى العمل المختلفة، وجاء ذلك جليًا فى الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.





وفي ختام كلمته، قدم وزير القوى العاملة خالص شكره للمرأة المصرية على قيامها بدورها المنوط بها في بناء الدولة المصرية على أكمل وأتم وجه، مؤكدًا أنه لا يوجد في المجتمع من يخاف على الدولة المصرية أكثر من المرأة، لبحثها الدائم عن الأمان لسلامة الوطن.





في السياق نفسه، أكد ناصر فضلي، المدير الإقليمي للموارد البشرية بالفندق، دور المرأة المصرية العظيمة، صوت وضمير الأمة والحارس على وجدان الوطن، مشددا على أن سعادته اليوم تكتمل وهو يشاهد تلك النماذج المشرفة والعلامات المضيئة من زملائه من المرأة المصرية التي كانت وما زالت حالة فريدة تحمل طابعها الخاص، وتحمل بين طياتها البسيطة تفاصيل عظيمة، فذلك الحنان المتدفق الذى يحمل الدفء والأمان تخالطه القوة والإصرار والإرادة لدفع مسيرة العمل الوطني والإنساني.





وقال: "إن احتفالنا اليوم جاء بعد عقد العديد من البرامج التدريبية للعاملين لتطوير أدائهم وتمكينهم فى ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وايمانا منا بدور المرأة البارز فى التنمية"، مشيرا إلى أنه تم تصميم ذلك البرنامج التوجيهي لمدة 12 شهرًا لإلهام الثقة وزيادة التطوير الشخصي والمهني للعاملات، لافتا إلى أنه فى مارس 2019 بدأت أول دفعة من مبادرة تمكين المرأة المصرية لتطوير 25% من السيدات فى الفندق وإنشاء جيل جديد من المشرفات والقيادات.