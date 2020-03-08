خبراء دوليون يشيدون بمؤتمر الأطباء العرب: منصة علمية ممتازة لتبادل الخبرات4

أشاد عدد كبير من الخبراء الدوليين والمتخصصين ، ممن شاركوا في المؤتمر السنوى الـ 45 لاتحاد الأطباء العرب، بالجلسات والمناقشات التي أجريت على مدار 3 أيام بالمؤتمر، وجرى خلالها مناقشة عدة قضايا هامة ، وتبادل للخبرات العلمية والطبية بين المشاركين.





وقال رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، الدكتور عمر عياش، إن المؤتمر السنوى لاتحاد الأطباء العرب الـ 45، يكتسب خصوصية هذا العام خاصة مع انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم.





وأوضح عياش، أن المؤتمر بمثابة المنبر والمنصة الهامة لتبادل المعلومات بين المتخصصين والخبراء حول المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مؤكدا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات هامة تتعلق بمواجهة فيروس كورونا.





وأكدت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، جومانا هيرمز التي شاركت في جلسة خاصة بالمؤتمر عن فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز، على أهمية المؤتمر السنوى الـ45 لاتحاد الأطباء العرب، مشيرة إلى أن فعاليات المؤتمر تعمل على زيادة الوعي والقدرة لدى العاملين في المجال الصحي لمعرفة المشكلات التي تواجه المنظومة للعمل على حلها.





واكدت الدكتورة ريهام غلاب، مدرس وعضو المجلس العلمي الدبلوم العلمي لإدارة الازمات والكوارث الطبية في معهد معتمد، أن المؤتمر السنوى لاتحاد الأطباء العرب هذا العام مميز جدا، وفيه الكثير من تبادل الخبرات والمعرفة والآراء.





وتحدثت غلاب في جلسة خاصة بالمؤتمر عن الإجراءات المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، و خريطة التعامل مع الفيروس.

أما الدكتور عادل عبد العزيز رئيس التحالف المصرى للأمراض المزمنة، أستاذ الباطنة والسكر بكلية طب سوهاج، والذي كشف خلال المؤتمر أبرز بروتوكولات علاج مرض السكر، فأكد أن المؤتمر السنوى لاتحاد الأطباء العرب، نجح في إنشاء منصة تجمع خبرات متعددة تنظر للمشاكل الصحية من زوايا مختلفة.





وشدد عبد العزيز، على أن تكامل وجهات النظر نحو المشكلات الصحية هو القادر على حل مشكلاتنا.





ووصف الدكتور محمد القصاص، عضو المكتب التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية طب جامعة حلوان، بالهام جدا، مشيرا إلى أنه يعتبر منصة علمية جيدة لتبادل المعلومات والخبرات بين الأطباء من مختلف التخصصات.



