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حوادث

إحالة وقف بث برنامج ملائكة الرحمة للمفوضين

الأحد 08/مارس/2020 - 12:48 م
محاكمة
محاكمة
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كتب محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوي وقف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، المذاع علي قناة صوت  العرب، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة و شخص النقيبة بصفتها، لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانونى اللازم.

وطالبت الدعوى وقف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، المذاع علي قناة صوت  العرب، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة و شخص النقيبة بصفتها، و العبارات المسيئة للنقيبة ، مع التركيز علي الجانب السلبي دون الإيجابي.

و تابعت الدعوي إن محتوي الحلقات يتضمن العديد من العبارات المسيئة تحمل سبًا وقذفًا للأشخاص ، و استضافة ضيوف بعينهم دون الالتزام بحق الطرف الأخر في الرد، وكذلك الخوض في اسرار النقابة الداخلية.

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