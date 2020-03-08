إحالة وقف بث برنامج ملائكة الرحمة للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوي وقف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، المذاع علي قناة صوت العرب، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة و شخص النقيبة بصفتها، لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانونى اللازم.





وطالبت الدعوى وقف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، المذاع علي قناة صوت العرب، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة و شخص النقيبة بصفتها، و العبارات المسيئة للنقيبة ، مع التركيز علي الجانب السلبي دون الإيجابي.



