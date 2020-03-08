إحالة وقف بث برنامج ملائكة الرحمة للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوي وقف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، المذاع علي قناة صوت العرب، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة و شخص النقيبة بصفتها، لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانونى اللازم.
وطالبت الدعوى وقف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، المذاع علي قناة صوت العرب، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة و شخص النقيبة بصفتها، و العبارات المسيئة للنقيبة ، مع التركيز علي الجانب السلبي دون الإيجابي.
و تابعت الدعوي إن محتوي الحلقات يتضمن العديد من العبارات المسيئة تحمل سبًا وقذفًا للأشخاص ، و استضافة ضيوف بعينهم دون الالتزام بحق الطرف الأخر في الرد، وكذلك الخوض في اسرار النقابة الداخلية.