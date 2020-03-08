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محافظات

كورونا يرفع درجة الطوارئ بالوادي الجديد

الأحد 08/مارس/2020 - 01:34 م
طواريء بالوادي الجديد
طواريء بالوادي الجديد لمواجهة فيروس كورونا
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منصور ابوالعلمين

 أعلنت محافظة الوادي الجديد حالة طواريء بجميع مديريات الخدمات لمواجهة فيروس كورونا .

 أكد اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، تخصيص فريق تدخل سريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها فى حال إصابتها بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه جرى تنظيم اجتماع تنسيقى للوقوف على كافة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزاره الصحة بالمحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

 

وأشار إلى ضرورة الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، كما جرى تخصيص غرفة طوارئ ولجنة أزمات متصلة بكافة المراكز على مدار 24 ساعة.

 

من جانبه أكد وكيل وزاره الصحة بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أنه لا يوجد تسجيل لأى حالات مشتبه بها أو مؤكدة.

 

وأوضح محروس، تشكيل عمل فريق تدخل سريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها، وندوات تثقيفية بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة للتوعية عن المرض وطرق الوقاية منه، كما جرى تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمنع انتشار العدوى فى حال ظهورها.

 

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت أمس السبت، إن هناك 11 حالة من على متن الباخرة النيلية فى الأقصر ثبتت سلبية تحاليلهم، وسيتم نقلهم للحجر الصحي، إضافة إلى تأكد إصابة 33 حالة جديدة بفيروس كورونا.

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