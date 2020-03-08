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محافظات

محافظ الإسماعيلية: حلول غير نمطية لمواجهة الأمية والزيادة السكانية

الأحد 08/مارس/2020 - 02:17 م
محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية : حلول غير نمطية لمواجهة الأمية
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انجي هيبة
ترأس اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية جلسة الاجتماع الدورى للمجلس الإقليمي للسكان والتى عقدها بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة وممثلى كافة الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة أهم وأبرز إنجازات الربع السنوى الأخير من الخطة السكانية السنوية لمحافظة الإسماعيلية لعام 2018 / 2019 ومحاور الخطة التنفيذية التى تتوافق مع الطبيعة الديموجرافية للمحافظة.

وأكد المحافظ أن الإسماعيلية بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع الجهات المعنية لا تدخر وسعا فى العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان باعتبار أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية التى تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية الأمر الذى يتطلب تضافر وتكثيف كافة الجهود لمواجهة هذه القضية ويأتى هذا في اطار استكمال تنفيذ خطة الدولة لمواجهة القضية السكانية باعتبار أنها احدى القضايا القومية الكبرى وحتمية مواجهة تلك القضية.

كما تناول الاجتماع عرض ملخص لمبادرة المجلس القومى للسكان للحد من المشكلة السكانية وخلال الاجتماع أكد المحافظ مجددا ضرورة إيجاد حلول وأفكار غير نمطية وآليات جديدة للتعامل مع قضيتى الأمية والزيادة السكانية ومواجهة ما يترتب عليها من آثار سلبية وبذل أقصى الجهود للارتقاء بالخصائص السكانية للمحافظة ورفع مستوى الوعى والتثقيف الجماهيرى بمخاطر هذه القضايا مع الأخذ فى الاعتبار تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومدرسات فصول محو الأمية فى مناهضة ختان الإناث وظاهرة الطلاق التى تحتاج الى دراسات مجتمعية وتعديل خطة الأيام السكانية بالقرى.

كما أشاد "بشارة" بجهود جميع أعضاء فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة وجميع الجهات المشاركة والمتعاونة فى تنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية كما أشاد بما تم تحققيه فى مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال العامين الماضيين وارتفاع مستوى الوعى لدى مواطنى المحافظة وتوابعها بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الاقتصاد القومى.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة الخطة الاستراتيجية للسكان وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمحافظة كما تناول استعراض جهود لجنة حماية الأسرة والطفل بالمحافظة خلال تلك الفترة وخلال الاجتماع استعرضت نشوى الطحاوى مقررة فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة المؤشرات السكانية ومعدلات النمو السكانى والمؤشرات الديموجرافية للمحافظة ومؤشرات الاحصاءات الحيوية والخطة الاستراتيجية القومية للسكان وما تم اتخاذه من اجراءات لتنفيذ الحملة القومية لتنظيم الأسرة خلال الفترة الماضية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.
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