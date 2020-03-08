42 مليون جنيه لتجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة "نادي الصيد" بالإسكندرية

أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن تخصيص 42 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة نادي الصيد بحي وسط.
وقال رئيس شركة مياه الشرب، إنه سيجرى البدء في أعمال تجديد الشبكة بدءا من اليوم وحتى يونيو المقبل، وذلك لخدمة نحو 16 ألف نسمة يقطنون على مساحة 50 فدانا.
وأضاف جابر، أنه سيجري مد خطوط مياه لتغذية المنطقة بطول ٤٠ كيلو متر، فضلا عن تركيب وصلات بقطر ١٢ بوصة من أجل رفع الضغوط والقضاء علي شكاوي ضعف وإنقطاع المياه ووصولها للطوابق العليا بسهولة دون مواتير.
وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق أمس، شارة بدء تطوير منطقة نادي الصيد بحي وسط، بتكلفة إجمالية تقدر بـ ١١٥ مليون جنيه، تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات، ويتضمن رفع كفاءة ٧ مناطق غير مخططة بالإسكندرية.