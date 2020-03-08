42 مليون جنيه لتجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة "نادي الصيد" بالإسكندرية

وقال رئيس شركة مياه الشرب، إنه سيجرى البدء في أعمال تجديد الشبكة بدءا من اليوم وحتى يونيو المقبل، وذلك لخدمة نحو 16 ألف نسمة يقطنون على مساحة 50 فدانا.



وأضاف جابر، أنه سيجري مد خطوط مياه لتغذية المنطقة بطول ٤٠ كيلو متر، فضلا عن تركيب وصلات بقطر ١٢ بوصة من أجل رفع الضغوط والقضاء علي شكاوي ضعف وإنقطاع المياه ووصولها للطوابق العليا بسهولة دون مواتير.





