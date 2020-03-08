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برلمان

عبد العال يفتتح جلسة النواب بتهنئة المرأة المصرية

الأحد 08/مارس/2020 - 01:27 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، للتصويت على عدد من التشريعات التي سبق وبدأت مناقشتها في الجلسات السابقة.

وفي بداية الجلسة، وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، تحية للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قائلا: "تحية للمرأة المصرية الأم والزوجة والأخت".

وأشار إلى أن مصر من الدول التي انتصرت لحقوق المرأة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافل يشيد بدورها.

ولفت إلى أن الدستور أيضا انتصر للمرأة بما قدمه له من حقوق، لا سيما فيما يتعلق بحقها في 25% من مجلس النواب.
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