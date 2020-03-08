علي جمعة: النبي لم يهدد زوجاته قط.. والطلاق عمال على بطال ظلم.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب إحدى زوجاته ولا مرة ولا أخافهن أو هددهن طوال حياته منذ أن تزوج وعمره 25 عامًا.





وأوضح "جمعة" خلال لقائه على فضائية" سي بي سي"، أن الزوجات المشتركات فى رجل واحد تسمى ضرة، لأن كل منهما تضر الأخرى نفسيا، وتعدد الزوجات أبيحت للضرورة وليست للتمتع والبحبحة، لم تشتكِ أي من زوجات النبى على الإطلاق.





وأشار إلى أنه إذا كانت العلاقة بين الرجل وزوجته وأهله مشتعلة أو غير جيدة سواء كانت على ذمته أم لا فهو ليس خير الناس، فقال الرسول: خياركم خيركم لأهله.









وتابع: وفى قصة سيدنا آدم يقول الله "فأذلهما الشيطان عنها"، فى أديان أخرى يقولون إن حواء هى التى ضحكت على أدم وهى السبب لكن فى الإسلام وسوس لهما الشيطان يعنى الاثنان والمسئولية واحدة وشوف أثر العلاقات المبنية على هذا المفهوم وكلاهما مشترك في المسئولية وكلاهما مكلف وكلاهما يضحك عليه الشيطان وكلاهما مطلوب منه التكليف وهذه المساواة، وخفف الله عنها وفقا للخصائص والوظائف والمراكز القانونية.



