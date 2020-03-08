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محافظات

محافظ السويس يبحث مع رئيس اتحاد الغرف التجارية إقامة معرض دائم للسلع

الأحد 08/مارس/2020 - 01:30 م
لقاء محافظ السويس
لقاء محافظ السويس ورئيس اتحاد الغرف التجارية
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حسن غنيمة
استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس صباح اليوم بمكتبه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أثناء زيارته لمحافظة السويس بحضورالدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية المصرية بالسويس.

وفي اللقاء بحث المحافظ مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إقامة معرض دائم للسلع والمنتجات على أرض السويس لتوفيرالسلع والمنتجات المتنوعة لشعب السويس.

وأكد المحافظ على أهمية الارتقاء بدورالغرفة التجارية بالسويس لتقديم خدمات للتجار في العديد من الأنشطة بما يعود بالنفع على أهالي السويس.

وتطرق الحديث حول إقامة منطقة لوجستية تليق بمحافظة السويس من خلال التعاون الكامل مع اتحاد الغرف التجارية المصرية.

كما بحث صقر أهمية الاستفادة بمركز السويس ألمانيا للحام من خلال إقامة دورات تدريبية ومركز تدريبي يستفيد منه الشباب.

وأكد إبراهيم العربي أنه سيتم عرض ما تم بحثه مع المحافظ في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الذي يعقد اليوم بالغرفة التجارية بالسويس.
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