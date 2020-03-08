وزيرة التعاون الدولي توجه التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي خلال إطلاق برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية









وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التهنئه للمراة بمناسبة يوم المراة العالمي قائلة " كل سنة وكل امرأة طيبة " وذلك علي هامش إطلاق برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية













يذكر أن برنامج “العمل الأفضل” قد وافقت منظمة العمل الدولية على عودته في مصر مرة أخرى للتطبيق تدريجيًا بالشكل الكامل، بعد أن حقق في مرحلته التجريبية إنجازًا ونجاحا كبيرا بشكل مرض للمنظمة.









خاصة أن مشروع التنافسية فى سوق العمل يحقق استدامة كافة المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، وله أثر على كافة الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، باعتبار المشروع الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة في هذه المشروعات.