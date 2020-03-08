لماذا تحتفل مصر بيوم الشهيد 9 مارس من كل عام

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن يوم الشهيد تحتفل به مصر كل عام لأنه يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق عام ١٩٦٩ في ٩ مارس.





وأكد أن مصر لن تنسى أبنائها الشهداء أبدًا لما قدموه من غال ونفيس من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلد.





جاء ذلك خلال احتفالية محافظة القاهرة اليوم لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بحضور اللواء خالد عبد العال المحافظ و اسرهم واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ونواب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الشرطة والقوات المسلحة.









وتحتفل مصر بيوم الشهيد 9 مارس من كل عام، بعد أن أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض.



