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رياضة

وزير الشباب: الإسكواش المصري براند عالمي

الأحد 08/مارس/2020 - 02:22 م
اشرف صبحى
اشرف صبحى
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منتصر الرفاعى
تنطلق مساء اليوم، الأحد، منافسات النسخة الثانية من بطولة "بلاك بول" الدولية للإسكواش للسيدات، وتستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة 48 من أفضل لاعبات العالم وفقا للتصنيف الدولي، يمثلن 14 دولة وهى: مصر، إنجلترا، نيوزيلاندا، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز، هونج كونج، الهند، بلجيكا، أستراليا، كندا، فرنسا، أسكتلندا، ماليزيا، وجنوب إفريقيا ومن بينهن العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للعبة.. ويبلغ مجموع جوائز البطولة 180 ألف دولار.

وتقام البطولة في نسختها الثانية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة لاعبي الإسكواش المحترفين، وتعد البطولة واحدة من أكبر 7 بطولات في العالم، ويتم تصنيفها ضمن فئة البطولات البلاتينيوم، ويدير مبارياتها نخبة من أفضل حكام اللعبة في العالم.

ومن المقرر أن يتم نقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة لـ 60 دولة في العالم عن طريق شبكة تليفزيون "يورو سبورت" التي تمتلك 24 محطة رياضية، إلى جانب نقلها للشعب المصري عن طريق قناة "أون سبورت" الرياضية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعرب في وقت سابق عن سعادته البالغة للإنجازات العالمية والدولية المتتالية التي يحققها الإسكواش المصري، مؤكدا أن الإسكواش المصري بات "براند" عالمي شهير ومعروف للجميع.
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